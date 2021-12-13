Власти Дагестана откроют книжный интернет-магазин для продвижения молодых авторов

Махачкала, 13 декабря. В Дагестане планируется открытие книжного интернет-магазина, в котором смогут выставлять свои произведения местные молодые авторы. Это позволит без лишних затрат познакомить читателей с начинающими писателями, считает глава мининформпечати республики Умаросман Гаджиев.

По его словам, инициатива предполагает создание привычного книжного магазина с организацией при нем специализированной электронной площадки. Начинающим авторам не придется нести затраты на издание печатных версий своих произведений.

«В ближайшее время предусмотрено открытие книжного магазина, который даст возможность молодым авторам выставить свои книги на продажу. При нем будет интернет-магазин, то есть люди смогут без лишних затрат выставить свои книги и проверить, насколько они интересны читателю», — заявил Гаджиев.

Министр добавил, что данная мера будет не единственной, направленной на продвижение молодых дагестанских писателей и поэтов. В частности, в 2022 году планируется также открытие пяти новых книжно-газетно-журнальных павильонов. Начинающие авторы получат приоритетное право выставить в них свои произведения.

Ранее ФАН сообщал, что первый президент Дагестана Муху Алиев за время пандемии коронавируса написал две книги. Одна из них посвящена вопросам развития России, а вторая представляет собой сборник его статей по различным философским темам.