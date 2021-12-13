Дагестанский психолог рекомендовала родителям не становиться друзьями для своих детей

Махачкала, 13 декабря. Родители ни в коем случае не должны становиться для своих детей друзьями, уверена клинический психолог из Дагестана Патимат Нурмагомедова. Мать и отец должны обладать авторитетом, чтобы ребенок мог найти в них защиту, считает она.

По словам специалиста, отношения между родителями и детьми развиваются в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Очень важно, чтобы с первых лет жизни ребенка он был именно в вертикальной плоскости с отцом и матерью, то есть понимал, кто сильнее и умнее. В такой системе отношений он будет уверен в том, что родитель его сможет защитить и соответственно обратится к нему за помощью. Отношения могут перейти в горизонтальную плоскость только по прошествии десятилетий, когда дети вырастут и станут зрелыми. Тогда уже можно устанавливать дружеские отношения.

«Родитель всегда находится с детьми в вертикальной плоскости: он старше, сильнее, умнее. Родитель ни в коем случае не может быть подругой или другом для своего ребенка. Выйти в горизонталь они могут только во взрослом возрасте. Когда, например, мать становится подругой для дочери, то это уже смешение ролей. Она нужна ей как мать, а не как подруга. Если дочь разобьет коленку, она побежит к матери, которая может помочь, а не к такой же, как сама подруге, которая еще больше испугается при виде крови. Для ребенка очень важно, чтобы родитель смог его защитить», — сказала Нурмагомедова.

В этой связи особую важность в отношениях с детьми приобретает авторитет родителя. Ребенок должен его видеть, уверена психолог.

«Родительская фигура становится родительской тогда, когда у нее есть властность и авторитет. Это про ту силу, которая может остановить, защитить ребенка, уберечь его даже от самого себя. Это эмоциональная безопасность для ребенка, когда он может подойти с проблемой, с совершенной ошибкой и будет знать, что я ему помогут», — отметила специалист.

Ранее ФАН сообщал, что семейный психолог из Дагестана Гаджи Шамов рекомендовал знакомить мальчиков с ножами и пистолетами. Он назвал их важным элементом в воспитании.