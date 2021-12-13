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Пожарная сигнализация не работает в более 500 образовательных учреждениях Дагестана
Общество
Пожарная сигнализация не работает в более 500 образовательных учреждениях Дагестана
Невские Новости  /  Петров Никита

Махачкала, 13 декабря. Более 500 образовательных организаций в Дагестане не оснащены работающей пожарной сигнализацией. В целом муниципальные власти не в достаточной мере обеспечивают противопожарную безопасность, считает глава регионального МЧС Нариман Казимагомедов.

На заседании комиссии при главе республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций он отметил, что система пожарной сигнализации не функционирует в более чем 130 школах и детсадах, где уже проведены проверки. Всего же аналогичные нарушения имеются на 500 объектах, уверен министр.

«Из 576 учреждений, расположенных на территории отдельных муниципалитетов, где удалось уже побывать, 132 функционируют с неисправной системой пожарной сигнализации. Всего же по республике таких объектов более 500», — передает слова Казимагомедова пресс-служба главы Дагестана.

Руководитель республиканского МЧС назвал работу властей на местах в этом направлении недостаточной. Причем это касается не только школ, но и в целом всей системы пожаротушения.

«Муниципалитетами недостаточно проводится работа по ремонту и установке источников противопожарного водоснабжения. Отсутствие пожарных гидрантов и водоемов не позволяет полноценно проводить работы по тушению пожаров», — заявил Казимагамедов на заседании.

Ранее ФАН сообщал, что детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова выступила за усиление мер безопасности в образовательных учреждениях республики. Она уверена, что в настоящее время охрана в них не обеспечена должным образом в силу формального подхода.

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россия дагестан школы пожарная безопасность пожарная сигнализация
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