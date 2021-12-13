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Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
Экономика
Власти Дагестана узаконили 88 многоквартирных самостроев
pixabay.com  /  Kseniya020203

Махачкала, 13 декабря. Власти Дагестана ввели в гражданский оборот 88 многоквартирных домов, возведенных ранее с нарушениями градостроительных норм. Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по вопросам самовольно построенных объектов, прошедшем под руководством первого вице-премьера республики Батыра Эмеева.

«По итогам заседания комиссии было принято решение об исключении еще 45 многоквартирных домов  из списка самостроев. На сегодняшний день уже 88 домов прошли данные мероприятия и успешно введены в гражданский оборот», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что этим домам присвоены почтовые адреса, они подключены к инженерной инфраструктуре, для них определены управляющие организации. Вся необходимая документация приведена в соответствие с действующим законодательством.

В прошлом году специалисты подведомственного Минстрою России учреждения «РосКапСтрой» провели в республике техническое обследование 457 домов, построенных с различными нарушениями. Тогда 105 домов были признаны пригодными к проживанию, в них соблюдены нормы противопожарной и сейсмической безопасности, рекомендовалось узаконить эти строения через суд. В 351 доме федеральные эксперты посоветовали провести ряд технических мероприятий, после которых строения можно будет официально ввести в эксплуатацию. Еще один дом было рекомендовано снести, как построенный со значительными нарушениями законодательства.

Ранее ФАН сообщал, что власти Махачкалы намерены снести 95 домов, строящихся с нарушениями. По многим из них уже приняты соответствующие судебные решения, более 20 объектов демонтированы.

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россия дагестан самострой многоквартирный дом
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