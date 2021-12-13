Футбольный судья из Дагестана Гереев рассказал о давлении на него перед матчем

Махачкала, 13 декабря. Дагестанский футбольный арбитр Руслан Гереев заявил о давлении, которое оказывало на него начальство 16 лет назад, требуя необходимого результата для одной из команд в конкретном матче. В настоящее время таких проявлений в российском судействе нет, считает он.

По словам Гереева, в 2005 году перед матчем между пятигорским «Машуком» и «Ангуштом» из Назрани к нему, как к главному арбитру предстоящей игры, обратилось его руководство с настойчивой просьбой обеспечить положительный результат для гостевой команды. Судья уверяет, что отказался, но после этого на его карьере был поставлен крест.

«Это была вторая лига, матч «Машук» — «Ангушт». Было небольшое давление со стороны того руководства 2005 года. Давление заключалось в том, что мы должны были оказать симпатию команде гостей, с чем я не согласился. Речь идет о руководстве судейского корпуса. Мне этого не простили, дали еще какое-то время поработать и потихоньку количество игр, которые я судил в месяц, сократилось с четырех до одной. Постепенно накинули петлю на шею», — рассказал Гереев в эфире РГВК «Дагестан».

При этом он подчеркнул, что с тех пор положение дел в судействе кардинально изменилось. По его словам, в настоящее время на арбитров уже не оказывается давление, результатом чего стала политика нового руководства в лице вице-президента Российского футбольного союза, президента Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца, а также бывшего председателя союза федераций футбола Южного федерального округа Лом-Али Ибрагимова.

«Сейчас в этом плане порядок, скажу честно. Благодаря Ашоту Хачатурянцу, который действительно навел порядок, и у нас на юге поменялись руководители — тот же Лом-Али Ибрагимов, которого я очень уважаю. Сейчас уже ситуация изменилась, я это вижу», — сказал арбитр.

В рамках календарного 2005 года «Машук» и «Ангушт» встречались между собой три раза. Матч в Назрани 15 апреля обслуживала бригада арбитров во главе с Гереевым, он завершился вничью 1:1. Уже 30 апреля команды встретились еще раз там же в Ингушетии. В том матче победил «Машук», его судил Дмитрий Ципоренко из Майкопа. Третья игра, которую обслуживал Виталий Дорошенко из Ейска, состоялась в Пятигорске 26 октября и завершилась также победой «Машука». По итогам всего чемпионата 2005 года «Ангушт» занял первое место в зоне «Юг», «Машук» — второе.

Гереев работал на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата России, также обслуживал игры чемпионата Дагестана и кубка России. В период с 2000 по 2016 годы он отработал на 124 встречах, на 53 из них — в качестве главного судьи.

Ранее ФАН сообщал, что руководство дагестанского футбольного клуба «Легион Динамо» осталось недовольно изменениями во второй Футбольной национальной лиге, касающимися расходов на судей. По словам старшего тренера команды Ахмада Магомедкамилова, соответствующие траты в течение сезона вырастут в три раза.