Страдают все: как в Дагестане решают проблему самовольного строительства

За последние два месяца власти Махачкалы снесли 18 строящихся многоквартирных домов. Все они возводились с грубыми нарушениями, без правоустанавливающей документации и были признаны судом объектами самовольного строительства. Всего администрация дагестанской столицы выявила 95 подобных строений, большая часть из которых пойдет под снос. При этом застройщики и пайщики требуют у властей возместить понесенный ими материальный ущерб. ФАН разбирался, на что могут рассчитывать по закону люди, вложившиеся в возведение объектов с нарушением действующих норм и правил.

Решительные действия

Еще в конце прошлого года специалисты подведомственного Минстрою России учреждения «РосКапСтрой» провели в Дагестане техническое обследование 457 домов, построенных с различными нарушениями. Часть из них была уже заселена, и собственники квартир всячески противились их сносу. Однако 105 домов тогда были все же признаны пригодными к проживанию. Эксперты «РосКапСтроя» подтвердили, что в них соблюдены нормы противопожарной и сейсмической безопасности, но рекомендовали узаконить эти строения через суд. Еще в 351 доме специалисты посоветовали провести определенные технические мероприятия, после которых объекты можно будет официально ввести в эксплуатацию. К сносу был рекомендован лишь один недостроенный дом в Махачкале, так как он возводился с существенными нарушениями. В настоящее время 88 из упомянутых самостроев документально уже введены в гражданский оборот.

Однако с прошлого года в дагестанской столице появилось еще около 100 объектов самовольного строительства. На этот раз администрация города стала действовать решительно и через суд снесла уже порядка 20 строений.

«Проводим работу по 95 домам, по многим из которых уже вынесены судебные решения о признании этих объектов самовольными постройками. Люди в них не проживают, их возведение не завершено. Демонтировано 18 объектов с видимыми признакам многоквартирных домов и четыре коммерческих объекта. Они возводились без разрешительной документации, без прохождения экспертиз», — рассказал заместитель начальника отдела координации капитального строительства мэрии Махачкалы Магомед Магомедов.

Слабая надежда на компенсации

Проводимая властями работа по сносу незаконно возводимых домов встретила возмущение у тех, кто уже успел приобрести в них квадратные метры, и даже тех, кто, собственно, строил эти объекты с нарушением закона.

Один из застройщиков в беседе с ФАН признал, что уже много лет работает подобным образом. По его словам, раньше недобросовестным строителям удавалось договариваться с нужными людьми и возводить дома с нарушениями. Однако с действующими властями «решать вопросы» не удается.

«Да, документация не в порядке, не все отвечает нормам градостроительства. Вопросы решались с одними, потом пришли другие, и с ними уже не получается договориться», — сказал он.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Житель Махачкалы Али Гасанмагомедов, который ранее купил квартиру в одном из снесенных домов, далеко не уверен в том, что сможет получить компенсацию. Он понимает, что должен требовать обратно свои деньги у застройщика, но осознает бесперспективность такого подхода.

«Страдают все, кто вложился в это строительство. Мы уже его оплатили, внесли деньги, из-за одного застройщика теперь будет вред стольким людям. Кто-то же должен это компенсировать», — заявил Гасанмагомедов.

Урок на будущее

Юрист Арсен Магомедов сообщил ФАН, что какие-либо компенсации ни пайщики, ни застройщики не получат. По его словам, практически все многоквартирные дома в Дагестане возводятся не с долевым участием, а с участием пайщиков. Иными словами, создается жилищно-строительный кооператив (ЖСК), членами которого становятся все те, кто покупает в будущем доме квадратные метры. По сути, они же и являются застройщиками и теперь могут требовать компенсации только у самих себя.

«При сносе дома, если он признан объектом самовольной постройки, застройщики не могут получить компенсацию. Исключение иногда составляют только индивидуальные жилые дома, но там отдельная процедура. В случае же с многоквартирными домами застройщики не могут получить компенсацию. Пайщики могут требовать компенсацию от застройщиков, но тут нужно смотреть, кто застройщик. Если он строит по договору долевого участия, то возникает право на компенсацию, если создается ЖСК, то это право тоже есть, но вряд ли пайщики сами у себя будут требовать выплаты», — объяснил юрист.

Замначальника отдела в администрации Махачкалы Магомедов заявил, что власти понимают положение, в которое попали люди в связи со сносом домов. Однако рано или поздно эту работу нужно было начать.

«Мы проводим работу с объектами, которые признаны непригодными для проживания. На них имеется решение суда о сносе, по ним проведена экспертиза, их суд признал непригодными. Мы понимаем, что застройщики и дольщики терпят убытки, но это вынужденная мера», — пояснил представитель мэрии.

youtube.com / Genesis Mining

Вложения в майнинг

В связи со сносом незаконно возводимых объектов в Махачкале не наблюдается паники среди владельцев еще недостроенных квартир или потенциальных покупателей. Столичный риелтор Луиза Исаева в беседе с ФАН призналась, что удивлена такому положению вещей. Она отметила, что местное население в настоящее время больше занято майнингом криптовалюты, чем вложениями в недвижимость.

«На рынке недвижимости в связи со сносами видимых изменений нет. Меня как риелтора это немного удивляет, но ситуация такова. Я не вижу, чтобы люди активно пытались продать какие-то проблемные площади или более дотошно проверяли квартиры. Сейчас есть некоторое затишье, но оно, скорее, из-за вложений в так называемые майнинговые фермы. Как я понимаю, все денежные потоки направились туда, на недвижимость сейчас чуть меньше спрос. Несмотря на это, цены держатся на том же уровне», — сказала Исаева.

Летом глава Дагестана Сергей Меликов признавал, что в республике, особенно в Махачкале, не удается остановить незаконное строительство. По его словам, за пять первых месяцев 2021 года было выявлено 48 объектов, возводившихся с нарушением закона, 44 из них — в столице региона. Ситуация требовала решительных действий, которые и начали предприниматься два месяца назад и продолжаются по сей день. Очевидно, что определенные убытки понесут некоторые застройщики и покупатели недвижимости, но в будущем число возведенных с грубыми нарушениями объектов в республике значительно уменьшится.