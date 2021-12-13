Дагестанцы с рынка недвижимости ушли в майнинг криптовалют

Махачкала, 13 декабря. На рынке недвижимости Дагестана в настоящее время наблюдается небольшое затишье. Оно может быть вызвано перетоком капитала из этого сектора в майнинг криптовалют, сообщила ФАН риелтор Луиза Исаева.

«Сейчас есть некоторое затишье из-за вложений в так называемые майнинговые фермы. Как я понимаю, все денежные потоки направились туда, на недвижимость сейчас чуть меньше спрос. Несмотря на это, цены держатся на том же уровне», — сказала Исаева.

Она также отметила, что мэрия Махачкалы в настоящее время активно проводит снос незаконно возводимых объектов. Однако этот фактор никак не сказывается на рынке недвижимости.

«Видимых изменений нет. Меня как риелтора это немного удивляет, но ситуация такова. Я не вижу, чтобы люди активно пытались продать какие-то проблемные площади или более дотошно проверяли квартиры», — констатировала эксперт.

За последние два месяца власти Махачкалы снесли около 20 строящихся многоквартирных домов, возводившихся без правоустанавливающей документации. Всего администрация дагестанской столицы выявила 95 подобных строений, большая часть из которых пойдет под снос по решению суда.

В ноябре стало известно, что в 2021 году энергетики Дагестана выявили 19 фактов незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермами на территории республики. Нанесенный действиями нарушителей ущерб оценивался почти в 100 миллионов рублей. Более того, из-за действующих майнинг-ферм суточное потребление электроэнергии по сравнению с прошлым годом в регионе выросло на пять миллионов киловатт-часов. Это приводит к перегрузкам и отключениям на сетях.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана определили 123 объекта незавершенного строительства, дальнейшее возведение которых признано нецелесообразным. Семь из них уже списаны и будут снесены.