Присяжные в Дагестане оправдали убившего начальника мужчину

Махачкала, 10 декабря. Присяжные в Дагестане оправдали 22-летнего молодого человека, который обвинялся в убийстве своего работодателя. Об этом сообщили ФАН в пресс-службе Советского районного суда столицы республики.

Следствием было установлено, что мужчина летом прошлого года устроился на работу в юридическую фирму и вскоре был приглашен в гости домой ее владельца. Там начальник стал приставать к молодому человеку и склонять к мужеложству. Новоиспеченный сотрудник стал активно сопротивляться и в ходе завязавшейся драки нанес несколько ударов кухонным ножом по потерпевшему. После этого молодой человек забрал телефон убитого и покинул место происшествия. На следующий день мужчина добровольно явился в полицию и рассказал о случившемся.

В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и краже. Коллегия присяжных оправдала подсудимого.

«Присяжные заседатели при рассмотрении дела пришли к выводу о том, что подсудимый не виновен в совершении преступления и провозгласили в отношении него оправдательный вердикт», — отметили в пресс-службе суда.

Последствия вердикта будут обсуждены 28 декабря. После этого в отношении подсудимого будет вынесен оправдательный приговор.

Ранее ФАН сообщал, что Советский районный суд Махачкалы оправдал бывшего начальника отдела минобрнауки Дагестана. Он обвинялся в участии в хищении почти 900 миллионов бюджетных рублей.