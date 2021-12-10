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Около 100 незаконно возводимых домов намерены снести власти Махачкалы через суд
Происшествия
Около 100 незаконно возводимых домов намерены снести власти Махачкалы через суд
Пресс-служба губернатора Вологодской области  / 

Махачкала, 10 декабря. Власти дагестанской столицы намерены снести 95 строящихся с нарушениями домов. По многим из них уже приняты соответствующие судебные решения, более 20 объектов демонтированы.

По словам заместителя начальника отдела координации капитального строительства администрации Махачкалы Магомеда Магомедова, активно работа по сносу незаконно возводимых объектов в городе ведется уже около двух месяцев. Пока в поле зрения мэрии находятся 95 таких домов.

«Проводим работу по 95 домам, по многим из которых уже вынесены судебные решения о признании этих объектов самовольными постройками. Люди в них не проживают, их возведение не завершено», — сказал Магомедов в эфире РГВК «Дагестан».

Он уточнил, что 22 объекта уже демонтированы. У всех у них отсутствовала разрешительная документация на строительство и иные необходимые свидетельства.

«Работы по сносу мы начали проводить около двух месяцев назад. За это время демонтировано 18 объектов с видимыми признакам многоквартирных домов и четыре коммерческих объекта. Они возводились без разрешительной документации, без прохождения экспертиз», — добавил представитель мэрии.

В декабре 2020 года специалисты подведомственного Минстрою России учреждения «РосКапСтрой» завершили в республике техническое обследование 457 домов, построенных с различными нарушениями. Тогда 105 домов были признаны пригодными к проживанию, в них соблюдены нормы противопожарной и сейсмической безопасности, рекомендовалось узаконить эти строения через суд. В 351 доме федеральные эксперты посоветовали провести ряд технических мероприятий, после которых строения можно будет официально ввести в эксплуатацию. Еще один дом было рекомендовано снести, как построенный со значительными нарушениями законодательства.

Ранее ФАН сообщал, что за пять первых месяцев 2021 года минстроем Дагестана было выявлено почти 50 объектов, возводящихся с нарушением закона. Большая часть из них находится на территории Махачкалы.

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россия дагестан снос дома незаконное строительство
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