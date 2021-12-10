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Дагестанский психолог Сагидова объяснила, почему мужчины не платят алименты
Общество
Дагестанский психолог Сагидова объяснила, почему мужчины не платят алименты
пресс-служба УФССП по Калининградской области  / 

Махачкала, 10 декабря. Мужчины чаще всего не исполняют свои обязательства по алиментам из-за неприятия этого процесса на психологическом уровне. Человеку сложно отдать деньги и не получить ничего взамен, считает психолог из Дагестана Раисат Сагидова.

По ее словам, любой человек отдает деньги для того, чтобы приобрести какой-либо товар или получить позитивную эмоцию. В случае с алиментами мужчина не воспринимает эти траты, как обязанность по содержанию детей, он считает, что эти деньги расходуются впустую.

«Платить женщине и семье, в которой мужчина уже не живет, ему психологически тяжело. Любая трата денег для нас, это покупка. Мы приобретаем какую-то осязаемую вещь или эмоции. Когда у нас с карты списывают деньги, например, на уплату налогов, никому из нас это не нравится, так как мы не получаем никакого удовольствия», — сказала специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Сагидова объяснила, что после развода мужчина уже не контролирует свою бывшую жену и часто не контактирует с детьми. В подобных условиях ему кажется, что алиментные выплаты уходят в неизвестном направлении и, естественно, человек не получает никакого удовольствия от таких трат.

«В случае с алиментами мужчина не получает ничего взамен, когда их платит. Когда он живет в семье, он получает от нее эмоции, благодарность, любовь детей. В момент распада семьи женщина перестает ему принадлежать и начинает жить самостоятельной жизнью, мужчина не может уже контролировать ее и, часто, детей», — отметила психолог.

В настоящее время на исполнении в дагестанском управлении Федеральной службы судебных приставов находится 7,6 тысячи производств о взыскании алиментов. В более чем 2,5 тысячи случаев соответствующие выплаты удерживаются из официальных доходов неплательщиков. Более 500 человек в республике привлечены к уголовной ответственности за неисполнение обязательств по алиментам.

Ранее ФАН сообщал, что шесть дагестанцев получили тюремные сроки от трех месяцев до полугода за неуплату алиментов. Еще более тысячи человек были привлечены к обязательным работам и штрафам.

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россия дагестан алименты психолог
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