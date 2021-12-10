Девять инвалидов в Дагестане получили господдержку на открытие бизнеса

Махачкала, 10 декабря. В 2020-2021 годах девять человек с инвалидностью в Дагестане получили господдержку на создание собственного бизнеса. Об этом ФАН сообщили в минтруде региона.

По данным ведомства, каждый из инвалидов получил чуть менее 150 тысяч рублей. Кроме того, специалисты министерства проконсультировали более 170 человек с ограниченными возможностями здоровья по вопросам предпринимательской деятельности.

«В целях содействия развитию предпринимательской инициативы среди инвалидов в 2020–2021 годах девяти безработным инвалидам оказана финансовая помощь в объеме 145,6 тысячи рублей при открытии собственного дела. Консультации получили 176 инвалидов», — заявили в минтруде.

В ведомстве добавили, что в целом в Дагестане на различных предприятиях работают 12,8 тысячи инвалидов. В текущем году работу получили около 100 безработных с инвалидностью.

Ранее ФАН сообщал, что в 2022 году около 180 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами в республике получат субсидии на приобретение жилья. На эти цели власти направят 300 миллионов рублей, в среднем каждый заявитель получит 1,5 миллиона рублей.