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Легенда о Петре I спасла от вырубки лес в Дагестане
Общество
Легенда о Петре I спасла от вырубки лес в Дагестане
instagram.com  /  @dagnasledie

Махачкала, 10 декабря. Легенда о пребывании царя Петра I в Дагестане спасла от вырубки лес в окрестностях города Дербента. Об этом ФАН сообщили в агентстве по охране культурного наследия республики.

В ведомстве напомнили, что на склоне горы Джалган возле Дербента находится дубовый лес, признанный объектом культурного наследия федерального значения и получивший название «Петровская роща и родник». Согласно преданию, там в XVIII веке бывал Петр I и пил воду из родника.

«Считается, что в этой роще в 1722 году местными беками в честь Петра I был устроен большой пир. Недалеко от этой рощи находится пещера с родником, из которого, как гласит предание, пил воду царь», — рассказали в дагнаследии.

В ведомстве добавили, что местные жители прозвали родник «Урус-булах», что означает «русский ключ». Считалось, что вода в нем излечивает от многих заболеваний, а сама роща стала для дагестанцев священным местом, где запрещалось рубить деревья.

«Легенда сослужила хорошую службу: лес в окрестностях пещеры, считался священным и оберегался от порубок», — заявили в агентстве.

Ранее ФАН сообщал, что число культурных и археологических памятников в Дагестане после экспертизы может превысить 10 тысяч. В настоящее время их количество составляет более 8,5 тысячи.

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