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«Дома я столько не ем»: американский борец Снайдер рассказал о своем любимом дагестанском блюде
Общество
«Дома я столько не ем»: американский борец Снайдер рассказал о своем любимом дагестанском блюде
wikipedia.org  /  ZUFAr / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 10 декабря. Олимпийский чемпион по вольной борьбе из США Кайл Снайдер назвал своим любимым блюдом в Дагестане чуду с творогом. Спортсмен прибыл в северокавказскую республику для участия в международном турнире.

«Очень красивая республика, здесь очень добрые и гостеприимные люди, я рад, что мне удалось с ними встретиться. Мне очень понравилась ваша еда, особенно, чуду с творогом. Я немного набрал вес, дома я столько не ем», — сказал борец.

Чуду — национальное блюдо многих народов Дагестана. Оно представляет собой обжаренную лепешку с начинкой из мяса, творога, сыра или картофеля.

Снайдер находится в Дагестане уже несколько дней. Познакомиться с республикой ему помогает двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Американский спортсмен намерен принять участие в международном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти прославленных борцов прошлого. Соревнование пройдет в городе Хасавюрте с 10 по 12 декабря.

Ранее ФАН сообщал, что Садулаев завоевал золото на Олимпиаде в Токио, одолев в финальной схватке Снайдера. Представитель США стал единственным, кто сумел взять тогда у россиянина баллы.

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россия дагестан садулаев снайдер вольная борьба чуду
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