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Глава Дагестана Меликов объявил о переселении части жителей древней части Дербента

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 20:10
Общество
Глава Дагестана Меликов объявил о переселении части жителей древней части Дербента
wikipedia.org  /  Legioner2016 / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 9 декабря. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости переселить жителей древней части города Дербента в новые дома и сосредоточить в ней туристические потоки. В исторической части будет создана соответствующая инфраструктура, а ее жители получат новые школы и детские сады.

«Необходимо выводить людей из магалов. Нужно освобождать историческую часть для отдыха туристов», — сказал Меликов на пресс-конференции.

Он отметил, что Дербент в последние годы активно перестраивается за счет средств миллиардера и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Глава республики поблагодарил его за инвестиции в город и заявил о масштабных планах строительства в его разных частях.

«Для семей из магалов необходимо построить новые кварталы для их переселения. В этом квартале планируем построить два детских сада, школу и интернат для одаренных детей, также будут парковые зоны. В другой части города будет развиваться этнокультурная сфера», — сообщил руководитель региона.

В рамках реализации данной программы планируется переселить граждан из домов, на месте которых не будет возможности построить новые дома согласно градостроительным нормам. 

Магалом называют небольшой район старинного восточного города, которых в Дербенте насчитывается около десяти. Многие дома в дербентских магалах сохранили свой средневековый облик, но часть их них перестраивалась. При этом узкие улицы полностью сохранили планировку тех времен. Значительная часть семей в магалах живет на протяжении нескольких поколений.

Ранее ФАН сообщал, что в Дербенте реализуется масштабный мастер-план, рассчитанный до 2040 года. Главный архитектор города Иса Магомедов обещал, что к 2025 году местные жители уже увидят значительные изменения в организации общественных пространств.

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россия дагестан дербент меликов переселение сулейман керимов магал
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