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Школы и детсады Дагестана столкнулись с угрозой нехватки 4 тыс. педагогов
Общество
Школы и детсады Дагестана столкнулись с угрозой нехватки 4 тыс. педагогов
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Махачкала, 9 декабря. В ближайшие годы Дагестан может столкнуться с нехваткой около четырех тысяч педагогов дошкольного и начального образования, заявил глава минобрнауки республики Яхья Бучаев. В настоящее время регион не испытывает нехватку в педагогических кадрах, сообщили ФАН в пресс-службе ведомства.

По словам Бучаева, до конца 2024 года в Дагестане должно быть построено 105 новых школ и 85 детских садов. С учетом возрастающей потребности в кадрах для начального и дошкольного образования, республике необходимо больше выпускников по соответствующим направлениям подготовки, однако уже сейчас Дагестанский государственный педагогический университет и профильные колледжи не выпускают достаточное количество специалистов.

«Перед нами стоит вопрос количества педагогов, которых мы в настоящее время готовим для дошкольного и начального образования. Сейчас у нас выпуск идет с дефицитом, мы уже видим дефицит в четыре тысячи педагогов дошкольного и начального образования. Вводимые до конца 2024 года новые образовательные организации потребуют у нас дополнительные кадры», — сказал министр в эфире ГТРК «Дагестан».

Он отметил, что ведомством уже пересмотрены контрольные цифры приема в подведомственные организации среднего профессионального образования в сторону увеличения числа бюджетных мест. Более того, функционирующий в Махачкале промышленно-экономический колледж перепрофилирован в профессионально-педагогический.

В пресс-службе регионального минобрнауки ФАН уточнили, что в настоящее время школы и детсады республики не испытывают проблем с воспитателями и учителями.

«В Дагестане хватает педагогов», — заявили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что минобрнауки региона обратил внимание на нехватку в городах Дагестана земельных участков для строительства социальных объектов. В частности из-за этого в республике не реализуются программы по строительству школ и детских садов, считают в ведомстве.

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Все новости / Общество / Школы и детсады Дагестана столкнулись с угрозой нехватки 4 тыс. педагогов
россия дагестан школы детские сады нехватка педагогов
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