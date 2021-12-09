Три исправительных центра для осужденных готовят к открытию в Дагестане

Махачкала, 9 декабря. В Дагестане будут открыты три исправительных центра для осужденных. Первые подобного рода учреждения в республике появятся в городах Кизилюрте и Каспийске, а также в столице региона.

«В Дагестане начинается открытие исправительных центров. Первый будет на территории Кизилюрта на 50 мест, второй — на территории хладокомбината в Махачкале тоже на 50 рабочих мест. Также в разработке находится Каспийск», — рассказал заместитель начальника колонии-поселения №9 в Кизилюрте Садрудин Асхабов.

Исправительные центры — специальные учреждения, в которых отбывают наказание граждане, осужденные к принудительным работам. Данная мера наказания не связана с изоляцией от общества, при ее применении осужденные проживают в общежитиях при исправительных центрах и работают на различных предприятиях в соответствии с трудовым законодательством.

Ранее ФАН сообщал, что около 99% заключенных, отбывающих наказание в колониях и других местах лишения свободы в Дагестане, считают себя верующими людьми. С ними проводится работа, направленная на пропаганду ценностей традиционных религий.