Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 15:33
15:31
Экономика
ФНС России разъяснила суть нового налогового бизнес-эксперимента
15:30
Общество
Круговорот воды в природе, или Почему власти Петербурга не справляются с уборкой снега
15:27
Экономика
Украинцев предупредили о росте тарифов на газ до коммерческого уровня
15:26
Политика
Сатановский оценил резкое отрезвление Украины и Польши после переговоров Путина и Байдена
15:26
Общество
Ограничения на станции «Кировский завод» в Петербурге обернутся дискомфортом для горожан
15:25
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил выдавать QR-коды лицам с высоким уровнем антител к COVID-19
15:25
Общество
Пермские общественники выступили против нового закона «О такси»
15:24
Весь мир
Полицейский предостерег американцев и туристов от посещения Лос-Анджелеса
15:24
Спорт
Олимпийская чемпионка Канаева назвала имя гимнастки, не проронившей ни одной слезы
15:22
Происшествия
Момент нападения друга Панина на бывшего замминистра энергетики РФ попал на видео
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Три исправительных центра для осужденных готовят к открытию в Дагестане
Общество
Три исправительных центра для осужденных готовят к открытию в Дагестане
58.fsin.gov.ru  /  УФСИН России по Пензенской области

Махачкала, 9 декабря. В Дагестане будут открыты три исправительных центра для осужденных. Первые подобного рода учреждения в республике появятся в городах Кизилюрте и Каспийске, а также в столице региона.

«В Дагестане начинается открытие исправительных центров. Первый будет на территории Кизилюрта на 50 мест, второй — на территории хладокомбината в Махачкале тоже на 50 рабочих мест. Также в разработке находится Каспийск», — рассказал заместитель начальника колонии-поселения №9 в Кизилюрте Садрудин Асхабов.

Исправительные центры — специальные учреждения, в которых отбывают наказание граждане, осужденные к принудительным работам. Данная мера наказания не связана с изоляцией от общества, при ее применении осужденные проживают в общежитиях при исправительных центрах и работают на различных предприятиях в соответствии с трудовым законодательством.

Ранее ФАН сообщал, что около 99% заключенных, отбывающих наказание в колониях и других местах лишения свободы в Дагестане, считают себя верующими людьми. С ними проводится работа, направленная на пропаганду ценностей традиционных религий.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Три исправительных центра для осужденных готовят к открытию в Дагестане
россия дагестан фсин осужденные принудительные работы исправительный центр
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать