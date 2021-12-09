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Бизнес в Дагестане считает молодежь до 27 лет самыми ненадежными работниками
Экономика
Бизнес в Дагестане считает молодежь до 27 лет самыми ненадежными работниками
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 9 декабря. Молодые люди в возрасте до 27 лет в Дагестане остаются невостребованными для работодателей. Бизнес считает их безответственными и ненадежными, рассказала глава местной компании по подбору персонала Диана Якубова.

«Мы проводим мероприятия с предпринимателями, центрами занятости. Работодатели не хотят брать на работу людей до 27 лет», — сообщила она.

Якубова заявила, что сама придерживается такого же мнения, так как молодежь в республике крайне безответственно относится к работе. Это приводит к частой смене персонала, что отражается на финансовых показателях бизнеса.

«Я сама работодатель и знаю, что это самый ненадежный персонал. У них нет ответственности, нет понимания, нет каких-то сформировавшихся принципов. Кадровая текучка всегда дорого обходится бизнесу, и именно этот возрастной контингент является самым нестабильным пластом персонала», — подчеркнула предприниматель.

Ранее ФАН сообщал, что работодатели в Дагестане получают по 17 тысяч рублей за каждого принятого на работу подростка со сложным поведением. В 2021 году по программе стимулирования в республике трудоустроено более 900 безработных.

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Все новости / Экономика / Бизнес в Дагестане считает молодежь до 27 лет самыми ненадежными работниками
россия дагестан бизнес молодежь трудоустройство
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