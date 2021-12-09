Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 12:32
12:32
Общество
Американский Институт цвета Pantone выбрал главный оттенок 2022 года
12:30
Новороссия
«Коммунист»: американцы проводят рекогносцировку Донбасса, ВСУ несут потери
12:29
Общество
Бумажные и пластиковые полисы ОМС в России заменят на штрихкоды с 2022 года
12:28
Происшествия
Полиция наказала омичку за скандальный эфир в TikTok
12:26
Общество
Сотрудники МЧС спасли попавшую в заснеженную ложбину под Иркутском собаку
12:25
Общество
В России началось исследование популяционного иммунитета к COVID-19 среди детей
12:25
Происшествия
Экс-чиновник Минфина Чекин сознался в планировании убийства зампрокурора ХМАО
12:24
Технологии
IT-эксперт Александр Дворянский посоветовал «не светить» свой номер телефона в Сети
12:22
Экономика
Польша потребовала от ЕК провести антимонопольное расследование в отношении «Газпрома»
12:21
Весь мир
Россия подтвердила готовность способствовать стабильности Ливии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почти 200 инвалидов в Дагестане получат по 1,5 млн рублей на покупку жилья
Общество
Почти 200 инвалидов в Дагестане получат по 1,5 млн рублей на покупку жилья
pixabay.com  /  Schluesseldienst

Махачкала, 9 декабря. В 2022 году около 180 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами в Дагестане получат субсидии на приобретение жилья. Об этом ФАН сообщили в региональном минтруде.

Соответствующая господдержка в республике оказывается с 2019 года. За первые два года действия программы ею воспользовались более 700 человек, до конца текущего года средства должны получить еще почти 250 нуждающихся.

С 2019 по 2021 годы на выплату соответствующих субсидий было выделено 1,2 миллиарда рублей. В наступающем году на эти цели власти направят еще 300 миллионов рублей, в среднем каждый заявитель получит 1,5 миллиона рублей. Однако и это не позволит обеспечить жильем всех нуждающихся инвалидов.

«На 2022 год предусмотрены финансовые средства в размере 300 миллионов рублей для обеспечения жильем около 180 человек, однако в настоящее время для получения социальной выплаты в 2022 году уже обратились с заявлением 1298 человек, а всего в очереди — 16 786 инвалидов», — отметили в минтруде Дагестана.

Там пояснили, что максимальный размер соответствующей субсидии составляет более 1,8 миллиона рублей. При этом для ее получения заявитель должен использовать и собственные средства для покупки жилья.

«Основным является условие использования гражданами собственных средств при приобретении жилых помещений в размере не менее 750 тысяч рублей, а само жилье оформляется в собственность гражданам», — добавили в ведомстве.

На сегодняшний день в Дагестане проживает более 352 тысяч граждан, имеющих инвалидность. В их число также входят 43 тысячи детей-инвалидов.

Ранее ФАН сообщал, что два человека из руководящего состава ОАО «Махачкалаводоканал» получили выговоры и один инспектор уволен после скандала с инвалидом-колясочником, которая после суда получила счет с несуществующим долгом. Компания принесла официальные извинения девушке.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почти 200 инвалидов в Дагестане получат по 1,5 млн рублей на покупку жилья
россия дагестан субсидии жилье для инвалида
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать