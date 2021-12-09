Почти 200 инвалидов в Дагестане получат по 1,5 млн рублей на покупку жилья

Махачкала, 9 декабря. В 2022 году около 180 инвалидов первой группы и семей с детьми-инвалидами в Дагестане получат субсидии на приобретение жилья. Об этом ФАН сообщили в региональном минтруде.

Соответствующая господдержка в республике оказывается с 2019 года. За первые два года действия программы ею воспользовались более 700 человек, до конца текущего года средства должны получить еще почти 250 нуждающихся.

С 2019 по 2021 годы на выплату соответствующих субсидий было выделено 1,2 миллиарда рублей. В наступающем году на эти цели власти направят еще 300 миллионов рублей, в среднем каждый заявитель получит 1,5 миллиона рублей. Однако и это не позволит обеспечить жильем всех нуждающихся инвалидов.

«На 2022 год предусмотрены финансовые средства в размере 300 миллионов рублей для обеспечения жильем около 180 человек, однако в настоящее время для получения социальной выплаты в 2022 году уже обратились с заявлением 1298 человек, а всего в очереди — 16 786 инвалидов», — отметили в минтруде Дагестана.

Там пояснили, что максимальный размер соответствующей субсидии составляет более 1,8 миллиона рублей. При этом для ее получения заявитель должен использовать и собственные средства для покупки жилья.

«Основным является условие использования гражданами собственных средств при приобретении жилых помещений в размере не менее 750 тысяч рублей, а само жилье оформляется в собственность гражданам», — добавили в ведомстве.

На сегодняшний день в Дагестане проживает более 352 тысяч граждан, имеющих инвалидность. В их число также входят 43 тысячи детей-инвалидов.

Ранее ФАН сообщал, что два человека из руководящего состава ОАО «Махачкалаводоканал» получили выговоры и один инспектор уволен после скандала с инвалидом-колясочником, которая после суда получила счет с несуществующим долгом. Компания принесла официальные извинения девушке.