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Махачкалинский водоканал уволил инспектора после скандала с липовым долгом у инвалида
Общество
Махачкалинский водоканал уволил инспектора после скандала с липовым долгом у инвалида
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Махачкала, 9 декабря. Два человека из руководящего состава ОАО «Махачкалаводоканал» получили выговоры и один инспектор уволен после скандала с инвалидом-колясочником Сабриной Алиевой, которая после суда получила счет с несуществующим долгом. Об этом ФАН сообщил помощник генерального директора компании Абубакар Курбанисмаилов.

«Руководитель дал поручение уволить непосредственно инспектора, из-за которого это все случилось. Также объявлены выговоры заместителю гендиректора по финансовым вопросам и начальнику юридического отдела, так как он не уследил и допустил все это», — сказал представитель организации.

О конфликте между ОАО «Махачкалаводоканал» и жительницей дагестанской столицы Сабриной Алиевой стало известно после того, как в конце ноября суд удовлетворил иск инвалида к компании, обязав установить пандус, а также выплатить тысячу рублей в качестве морального вреда и возместить судебные расходы в размере восьми тысяч рублей. Однако через некоторое время проживающая в доме своего отца Алиева получила документ от ОАО «Махачкалаводоканал», в котором утверждалось, что девушка обязана выплатить долг за потребленную воду в размере чуть менее десяти тысяч рублей. Сама девушка утверждала, что никакой задолженности нет, а приложенный компанией акт о якобы сорванной пломбе на счетчике с подписью ее отца сфабрикован. По словам Алиевой, никакой проверки прибора учета не производилось, пломба на нем не повреждена, а подпись на акте сфальсифицирована.

Позднее в ситуацию вмешался глава Дагестана Сергей Меликов, который на одном из совещаний раскритиковал действия ОАО «Махачкалаводоканал», назвав их недопустимыми и постыдными. Он потребовал у мэрии города организовать публичное извинение со стороны компании перед инвалидом-колясочником и попросил республиканскую прокуратуру разобраться в действиях организации. Накануне ОАО «Махачкалаводоканал» извинилось перед Алиевой и заявило, что пандус у входа в учреждение будет установлен в течение недели.

Ранее ФАН сообщал, что доступностью услуг для инвалидов в организациях социальной сферы в 2020 году остались довольны чуть более половины жителей Дагестана. Вице-премьер республики Мурад Казиев признал, что для людей с ограниченными возможностями в регионе не создана доступная среда.

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россия дагестан увольнение инвалид-колясочник махачкалаводоканал
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