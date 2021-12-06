Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 декабря 20:25
20:24
Весь мир
На севере Сирии прошли акции протеста против турецкого присутствия
20:24
Происшествия
Трансгендера из Орла изнасиловали в электричке за билет до Твери
20:22
Политика
Политолог Богатырев предсказал итог переговоров Путина и Байдена
20:22
Происшествия
Пьяный водитель «Приоры» под Самарой влетел под грузовик и остался жив
20:21
Политика
Политолог Погребинский спрогнозировал жесткий ответ России на политику НАТО по Украине
20:16
Общество
Французский турист путешествует по России на трехколесном электровелосипеде
20:14
Происшествия
Взрыв привел к масштабному возгоранию газопровода в Иране
20:11
Весь мир
Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
20:11
Происшествия
Неубранные дороги в Петербурге спровоцировали 12-километровый затор на КАД
20:11
Общество
Как выживает петербургский общепит, обсудят в медиацентре «Патриот»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дагестанский невролог Магомедова посоветовала лечить зимнюю хандру лампой
Общество
Дагестанский невролог Магомедова посоветовала лечить зимнюю хандру лампой
pixabay.com  /  nastya_gepp

Махачкала, 6 декабря. Для успешной борьбы с зимней депрессией можно использовать лампу с дневным светом или имитирующие его специальные очки. Об этом ФАН рассказала невролог из Дагестана Айша Магомедова.

Она объяснила, что зимняя хандра возникает из-за дефицита солнечного света, с которым сталкивается большая часть россиян. Данное расстройство считается депрессией, но лечится без применения каких-либо медикаментов с использованием светотерапии.

«Существует зимняя депрессия — это полноценное сезонное аффективное расстройство, которое связано с нехваткой солнечного света. Это легкий вид депрессии, который довольно просто лечится, без медикаментов и психотерапии. От него можно избавиться светотерапией, то есть достаточно купить лампу с дневным освещением, которая излучает в большом количестве свет», — посоветовала специалист.

Магомедова подчеркнула, что человеку в зимнее время необходимо создать самому себе больше солнечного времени. Помимо лампы в этом также могут помочь специальные очки, излучающие дневной свет.

«Их достаточно носить около часа, и человек на целый день зарядится энергией», — констатировала невролог.

Ранее ФАН сообщал, что избавиться от депрессии можно без употребления лекарств, прибегая к различным успокаивающим техникам. Такого мнения придерживается клинический психолог из Дагестана Гозель Салаватова, которая рекомендует обращать особое внимание началу дня.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дагестанский невролог Магомедова посоветовала лечить зимнюю хандру лампой
россия дагестан депрессия зимняя хандра лампа дневного света
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать