Дагестанский невролог Магомедова посоветовала лечить зимнюю хандру лампой

Махачкала, 6 декабря. Для успешной борьбы с зимней депрессией можно использовать лампу с дневным светом или имитирующие его специальные очки. Об этом ФАН рассказала невролог из Дагестана Айша Магомедова.

Она объяснила, что зимняя хандра возникает из-за дефицита солнечного света, с которым сталкивается большая часть россиян. Данное расстройство считается депрессией, но лечится без применения каких-либо медикаментов с использованием светотерапии.

«Существует зимняя депрессия — это полноценное сезонное аффективное расстройство, которое связано с нехваткой солнечного света. Это легкий вид депрессии, который довольно просто лечится, без медикаментов и психотерапии. От него можно избавиться светотерапией, то есть достаточно купить лампу с дневным освещением, которая излучает в большом количестве свет», — посоветовала специалист.

Магомедова подчеркнула, что человеку в зимнее время необходимо создать самому себе больше солнечного времени. Помимо лампы в этом также могут помочь специальные очки, излучающие дневной свет.

«Их достаточно носить около часа, и человек на целый день зарядится энергией», — констатировала невролог.

Ранее ФАН сообщал, что избавиться от депрессии можно без употребления лекарств, прибегая к различным успокаивающим техникам. Такого мнения придерживается клинический психолог из Дагестана Гозель Салаватова, которая рекомендует обращать особое внимание началу дня.