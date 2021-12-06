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Около 99% осужденных в Дагестане считают себя верующими
Общество
Около 99% осужденных в Дагестане считают себя верующими
stocksnap.io  / 

Махачкала, 6 декабря. Около 99% заключенных, отбывающих наказание в колониях и других местах лишения свободы в Дагестане, считают себя верующими людьми. С ними проводится работа, направленная на пропаганду ценностей традиционных религий, сообщили ФАН в региональном управлении ФСИН.

По словам начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными республиканского УФСИН Мевлана Ахмедова, большая часть осужденных причисляет себя к мусульманам. При этом атеистами является около 1% отбывающих наказание.

«Около 99% осужденных у нас причисляют себя к тому или иному вероисповеданию. В основном этом мусульмане, примерно 5% — православные, 1% — это все остальные, кот причисляют себя в основном к атеистам», — рассказал Ахмедов.

По его словам на территории исправительных учреждений Дагестана функционирует 21 культовое сооружение: 18 мусульманских и три православных. В это число входят мечети, храмы, часовни и молитвенные комнаты. Со всеми осужденными совместно с религиозными организациями проводится работа, направленная на духовно-нравственное воспитание.

«Работа, которая проводится с религиозными организациями, плодотворно влияет на воспитание осужденных. Наша основная задача заключается в том, чтобы постоянно проповедовать ценности традиционных конфессий и минимизировать распространение экстремистских идей среди осужденных», — сказал представитель УФСИН.

Ранее ФАН сообщал, что за последние десять лет в Дагестане не было выявлено ни одного случая применения пыток в отношении заключенных. К такому выводу пришли эксперты совета при президенте России по правам человека.

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россия дагестан колония верующие заключенные
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