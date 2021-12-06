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Более 600 инвалидов и их семей в Дагестане получили по 500 тыс. рублей на жилье
Общество
Более 600 инвалидов и их семей в Дагестане получили по 500 тыс. рублей на жилье
Невские Новости  /  Евгения Сычева

Махачкала, 6 декабря. В период с 2015 по 2021 годы 628 инвалидов и семей с детьми-инвалидами в Дагестане получили субсидии на приобретение жилья, сообщили ФАН в региональном минтруде. Размер выплаты каждому получателю составлял не менее 500 тысяч рублей.

По данным ведомства, только за последние четыре года республика получила на эти цели из федерального бюджета более 267 миллионов рублей и смогла обеспечить субсидиями 483 нуждающихся.

В министерстве пояснили, что речь идет об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами, которые встали на учет до 2005 года. Таковых насчитывается более 1,8 тысяч. В текущем году соответствующие безвозмездные субсидии смогли получить более 120 заявителей.

«Предусмотрена социальная выплата в форме свидетельства о предоставлении безвозмездной субсидии на приобретение жилья. На улучшение жилищных условий в республике выдано 628 свидетельств, в том числе в 2021 году 126 свидетельств. В качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 1809 очередников», — отметили в минтруде региона.

На сегодняшний день в Дагестане проживает более 352 тысяч граждан, имеющих инвалидность. В их число также входят 43 тысячи детей-инвалидов.

Ранее ФАН сообщал, что доступностью услуг для инвалидов в организациях социальной сферы в 2020 году остались довольны чуть более половины жителей Дагестана. В частности отмечалось, что для инвалидов в республике не создана доступная среда.

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Все новости / Общество / Более 600 инвалидов и их семей в Дагестане получили по 500 тыс. рублей на жилье
россия дагестан субсидии жилье инвалиды
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