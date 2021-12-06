Семь самолетов с паломниками, привитыми «Спутником», отправят из Дагестана в Саудовскую Аравию

Махачкала, 6 декабря. В январе будущего года из Дагестана в Саудовскую Аравию отправятся семь самолетов с паломниками. Об этом ФАН сообщили в компании «Марва-Тур», уполномоченной на проведение паломничества (хаджа) в республике.

По словам генерального директора турфирмы Булата Курбанова, одобрение королевством вакцины от коронавируса «Спутник V», наконец, позволит российским мусульманам отправиться в святые места. Паломники не имели возможности исполнить свой долг в течение полутора лет.

«Это очень хорошая новость для всех российских мусульман. Новость, которую очень ждали. Именно непризнание вакцины и было тем барьером, который не позволял в полной мере реанимировать паломничество после полуторагодичного простоя», — сказал Булатов.

Он добавил, что уже в следующем месяце «Марва-Тур» отправит в Саудовскую Аравию семь самолетов с паломниками. В компании ожидают существенного увеличения количества заявок в ближайшее время.

«Мы начали принимать заявки еще в начале ноября. У нас уже первые семь самолетов полные на январь. Сейчас принимаем заявки на февраль, и уверен, что признание вакцины в разы увеличит их число», — заявил глава турфирмы.

Накануне в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что власти Саудовской Аравии разрешат въезд в страну людям, вакцинированным препаратом «Спутник V» при условии прохождения 48-часового карантина и ПЦР-тестирования. Решение вступит в силу с 1 января 2022 года. В настоящее время российская вакцина все еще не одобрена ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Европейским агентством лекарственных средств.

Как правило, из Дагестана в большое паломничество в Саудовскую Аравию отправляется около 10 тысяч человек, что составляет около половины всех российских мусульман, получающих квоты на хадж. В 2020 и 2021 годах из-за ситуации с COVID-19 распределение квот не проводилось.

Ранее ФАН сообщал, что аэропорт Махачкалы обслуживает более половины всех паломников-мусульман России. Услугами воздушной гавани республики пользуются жители различных регионов Северо-Кавказского федерального округа.