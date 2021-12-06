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Несколько человек в Дагестане сменили пол
Общество
Несколько человек в Дагестане сменили пол
pixabay.com  /  Waldryano

Махачкала, 6 декабря. В Дагестане есть люди, изменившие свою половую принадлежность. Они входят в ключевые группы, среди которых наиболее высок риск заражения СПИДом, заявила инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом Цибац Омарова.

По ее словам, в группу риска входят наркоманы, заключенные, гомосексуалисты, а также люди, занимающиеся проституцией и меняющие пол. Специалист подтвердила, что последние также есть в Дагестане, но не уточнила их количество.

«Ключевой группой мы называем ту группу лиц, которые употребляют инъекционные наркотики, находятся в местах лишения свободы, занимаются коммерческим сексом, а также люди, которые меняют свой пол, половую принадлежность», — рассказала Омарова в эфире РГВК «Дагестан».

«Есть такие у нас тоже. Конечно, у нас есть, не без этого», — ответила врач на уточняющий вопрос телеведущей о том, есть ли в регионе люди, сменившие пол.

В минздраве республики ФАН не подтвердили и не опровергли информацию о том, проживают ли в Дагестане трансгендеры. О фактах проведения подобных операций в ведомстве не знают.

«Не слышали о таком», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее ФАН сообщал, что психолог из Дагестана Руслан Магомедов определил долю мужчин, изменяющих своим женам. По его расчетам, верность супругам сохраняют около 20% мужей.

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россия дагестан спид трансгендеры смена пола ключевая группа
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