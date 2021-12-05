Власти Дагестана объяснили, почему водопровод к озеру Ак-Гель не получил деньги из бюджета

Махачкала, 5 декабря. Водопровод к мелеющему озеру Ак-Гель в столице Дагестана невозможно было проложить за счет бюджетных средств из-за неопределенного статуса земель вокруг водоема. Об этом в ходе ввода в эксплуатацию трубопровода заявил глава республики Сергей Меликов.

Он напомнил, что земельные участки вокруг озера в свое время были незаконно переданы третьим лицам, и сейчас мэрия Махачкалы через суды пытается их вернуть в муниципальную собственность. До разрешения соответствующих споров какие-либо работы с использованием бюджетных средств проводить на этой территории очень проблематично. Для недопущения экологической катастрофы было принято решение обеспечить подпитку Ак-Геля за счет средств меценатов и пожертвований.

«Суды, неопределенность статуса земель, неопределенность их положения мешают принятию административных решений. Ни мэрия Махачкалы, никакие источники финансирования не могут быть определены до того, как будут приняты судебные решения. Поэтому очень важно, что здесь были применены небюджетные источники, так как они не требуют той отчетности и того номенклатурного оформления, которого требует бюджет», — заявил Меликов.

Озеро Ак-Гель расположено на юго-востоке Махачкалы примерно в километре от Каспийского моря. В середине прошлого века в результате понижения воды на Каспии водоем уже высыхал, но впоследствии уровень воды в нем был восстановлен путем подпитки из канала Октябрьской революции.

В 2020 году общественники выступили с обращениями в адрес властей республики и города, в которых указывали на то, что Ак-Гель снова мелеет и ситуация требует немедленного разрешения. Кроме того, гражданские активисты неоднократно проводили акции, направленные на прекращение, по их мнению, несанкционированной застройки прилегающей к озеру территории.

В середине ноября прошлого года было принято решение о прокладке водопровода длиной почти четыре километра от канала имени Октябрьской революции к Ак-Гелю. Тогда же мэр Махачкалы сообщал, что городская администрация уже вернула в собственность муниципалитета несколько участков вокруг озера общей площадью 10 гектаров.

Ранее ФАН сообщал, что общественный деятель Булач Чанкалаев заявлял о скором благополучном разрешении ситуации вокруг Ак-Геля. По его словам, благодаря руководству Ленинского района Махачкалы у проекта по строительству водопровода появились меценаты.