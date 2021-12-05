Футбольный клуб «Легион Динамо» из Дагестана заявил о резком росте расходов на судей

Махачкала, 5 декабря. Руководство дагестанского футбольного клуба «Легион Динамо» осталось недовольно изменениями во второй Футбольной национальной лиге (ФНЛ II), касающимися расходов на судей. По словам старшего тренера команды Ахмада Магомедкамилова, соответствующие траты в течение сезона вырастут в три раза.

Наставник «Легиона Динамо» объяснил, что каждый клуб, участвующий в чемпионате, обязан нести расходы на переезд, размещение и питание судьи, который прибывает на домашний матч команды. До нынешнего сезона махачкалинский клуб своими силами тратил на один приезд судьи около 60 тысяч рублей.

«Нам один приезд обходился примерно в 60 тысяч рублей — это командировочные, билеты, проживание, питание все остальное. Многие клубы по 100 тысяч тратили на это, но мы как-то выходили из положения, требуя везде скидки», — рассказал Магомедкамилов.

Однако с начала текущего сезона изменился формат финансового обеспечения приезда судей. Теперь клуб обязан вносить в ФНЛ II определенную сумму, и уже сама лига решает все вопросы с поездками и размещением судей в городах страны. По словам тренера «Легиона Динамо», эти изменения приведут к тому, что расходы махачкалинского клуба на судей возрастут втрое.

«Когда мы начинали турнир с нас сразу сняли расходы на судей. Причем теперь это, если я правильно помню, около 170 тысяч рублей за каждый приезд. Плюс у нас забрали право самим планировать эти расходы, они за наш счет сами отправляют судей, но уже ни на чем не экономят. Только первая часть взноса у нас составила больше 1,5 миллиона рублей, хотя мы раньше за миллион с копейками обходились весь сезон. Теперь эта сумма составит около 3,5 миллиона рублей, то есть как минимум в три раза больше», — посетовал специалист.

Ранее ФАН сообщал, что «Легион Динамо» намерен заявить в своем составе бывшего чемпиона по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова. Отмечалось, что спортсмен будет выступать на позиции нападающего.