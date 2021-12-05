Вышедшие на митинг из-за отсутствия газа жители Махачкалы приговорены к часу работ

Махачкала, 5 декабря. Четверых жителей дагестанской столицы приговорили к обязательным работам за проведение несанкционированного митинга в городе. Об этом ФАН сообщили в Ленинском районном суде Махачкалы.

«Четверых граждан привезли с проспекта имени Петра I. В суд поступило четыре материала, по каждому принято решение о назначении наказания в виде часа обязательных работ», — рассказали в суде.

В минувшую пятницу на митинг вышли жители улицы имени Амет-Хана Султана. Они перекрыли движение на одной из центральных улиц города, требуя восстановления в их домах газоснабжения.

Подача газа и тепла в 11 многоквартирных домах была приостановлена в конце ноября после взрыва в одном из частных домов по улице Амет-Хана Султана. Позднее выяснилось, что газопровод в указанных домах установлен незаконно. Однако газовая служба обязалась восстановить тепло в короткие сроки, чего не произошло до конца минувшей недели. Газ начал поступать в дома местных жителей лишь в субботу после митингов и вмешательства мэрии Махачкалы.

Ранее ФАН сообщал, что взрыв бытового газа произошел в дагестанском селе Бабаюрт. Тогда в результате инцидента были госпитализированы два человека.