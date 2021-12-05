Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 16:59
16:58
Общество
Регулярное употребление йогурта не избавит человека от проблем с ЖКТ
16:57
Общество
Медведицу Винни из приюта в Волосовском районе Ленобласти проводили в спячку
16:56
Общество
Температура воздуха в Ленобласти опустится до минус 26 градусов в ночь на 6 декабря
16:56
Экономика
Федеральный фонд ЖКХ поможет сделать востребованным метрополитен в Самаре
16:55
Экономика
Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год
16:55
Общество
Sony опубликовала новый тизер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли
16:55
Армия
Журналист Коц: яростное сопротивление советских солдат под Москвой переломило ход войны
16:54
Весь мир
Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря
16:51
Политика
Российские журналисты рассказали о пунктуальности Путина перед встречей с лидером Вьетнама
16:47
Происшествия
Чернокожий ухажер разбил москвичке лицо за сравнение с трудящимся в поте лица негром
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Благодаря подожженной бумаге в Дагестане нашли заблудившегося в горах туриста
Происшествия
Благодаря подожженной бумаге в Дагестане нашли заблудившегося в горах туриста
wikipedia.org  /  Бардаков Дмитрий Юрьевич / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 5 декабря. Жители Дахадаевского района Дагестана вместе с сотрудниками полиции нашли заблудившегося в лесу туриста из Иркутской области. Молодой человек смог привлечь к себе внимание подожженными бумагами, сообщили ФАН в региональном МВД.

Житель города Братска Марк отстал от группы во время перехода из села Кубачи к заброшенному селу Амузги в Дахадаевском районе. В темное время суток и в условиях густого тумана 22-летний мужчина оказался один в лесном массиве. Друзья не могли дозвониться до молодого человека и обратились в полицию. К поискам также подключилось местное население с фонарями.

Через какое-то время правоохранители смогли дозвониться до Марка и попросили его подняться на ближайшую возвышенность. Предполагалось, что с нее мужчина сможет увидеть свет от фонарей или от проблесковых маячков патрульных машин и сориентирует полицейских. Однако в этот момент батарея на мобильном телефоне туриста разрядилась, и ему пришлось самому придумывать, как сообщить о своем местонахождении.

«До меня дозвонился участковый и сказал, чтобы я поднялся на ближайшую гору. На это у меня потребовалось 30–40 минут. Он просил позвонить, если я замечу машины с мигалками или людей с фонариками, но у меня сел телефон. Через минут 15 я увидел вдалеке свет фонарей. У меня были с собой ненужные бумаги, я их поджог, чтобы показать, где я нахожусь. Меня заметили и пришли на помощь», — рассказал Марк.

Заблудившегося мужчину нашли в 12 километрах от села Кубачи. Он не получил каких-либо травм, но замерз на холоде. Полицейские отвезли его в ближайшее село, где его ждали друзья.

Ранее ФАН сообщал, что в Гунибском районе Дагестана после селевого потока без вести пропали двое туристов. Мужчин унесло водой из ущелья.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Благодаря подожженной бумаге в Дагестане нашли заблудившегося в горах туриста
россия дагестан горы лес иркутская область поиски туриста
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать