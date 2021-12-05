Благодаря подожженной бумаге в Дагестане нашли заблудившегося в горах туриста

Махачкала, 5 декабря. Жители Дахадаевского района Дагестана вместе с сотрудниками полиции нашли заблудившегося в лесу туриста из Иркутской области. Молодой человек смог привлечь к себе внимание подожженными бумагами, сообщили ФАН в региональном МВД.

Житель города Братска Марк отстал от группы во время перехода из села Кубачи к заброшенному селу Амузги в Дахадаевском районе. В темное время суток и в условиях густого тумана 22-летний мужчина оказался один в лесном массиве. Друзья не могли дозвониться до молодого человека и обратились в полицию. К поискам также подключилось местное население с фонарями.

Через какое-то время правоохранители смогли дозвониться до Марка и попросили его подняться на ближайшую возвышенность. Предполагалось, что с нее мужчина сможет увидеть свет от фонарей или от проблесковых маячков патрульных машин и сориентирует полицейских. Однако в этот момент батарея на мобильном телефоне туриста разрядилась, и ему пришлось самому придумывать, как сообщить о своем местонахождении.

«До меня дозвонился участковый и сказал, чтобы я поднялся на ближайшую гору. На это у меня потребовалось 30–40 минут. Он просил позвонить, если я замечу машины с мигалками или людей с фонариками, но у меня сел телефон. Через минут 15 я увидел вдалеке свет фонарей. У меня были с собой ненужные бумаги, я их поджог, чтобы показать, где я нахожусь. Меня заметили и пришли на помощь», — рассказал Марк.

Заблудившегося мужчину нашли в 12 километрах от села Кубачи. Он не получил каких-либо травм, но замерз на холоде. Полицейские отвезли его в ближайшее село, где его ждали друзья.

Ранее ФАН сообщал, что в Гунибском районе Дагестана после селевого потока без вести пропали двое туристов. Мужчин унесло водой из ущелья.