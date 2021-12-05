Центробанк объяснил чрезмерный рост цен в Дагестане менталитетом местных жителей

Махачкала, 5 декабря. Управляющий дагестанским отделением Центробанка Мурад Идрисов считает, что высокие темпы инфляции, фиксируемые в 2021 году в республике, связаны с местным менталитетом и развитием туризма. Пышные свадьбы и любовь к еде кавказцев вызвали рост цен на продукты почти на 20%, полагает он.

Идрисов объяснил, что при расчете уровня инфляции берется во внимание около 550 различных товаров и услуг. Они подразделяются на три группы: продовольственные, непродовольственные и услуги. При этом в потреблении дагестанских семей в силу менталитета за явным преимуществом преобладают продукты питания, и именно на них цены в течение года росли больше всего. Это и привело к самой высокой инфляции среди регионов России.

«Здесь есть особенность, специфика нашего дагестанского народа, и она обусловлена тем, что в отличие от многих субъектов России в нашей потребительской корзине очень высокий объем продовольственных товаров — около 60–65% в нашем потреблении составляют продукты. Мы много и хорошо едим, мы играем свадьбы, мы видим их объемы и размеры. Все это говорит о том, что природа и ментальность кавказского, конкретно дагестанского народа заставляет много расходовать именно на продукты. Этим обуславливается то, что у нас стоимость продуктов часто резко растет», — заявил управляющий в эфире РГВК «Дагестан».

Другой причиной, приведшей к высокой инфляции в республике, он назвал развитие туризма. Рекордный рост турпотока также привел к увеличению стоимости на продукты питания.

«Мы видим, что в Дагестан поехал турист. В первую очередь, они знакомятся с достопримечательностями, во вторую — с кухней. Соответственно, идет нагрузка на потребительскую корзину, и это тоже ведет к росту цен», — сказал Идрисов.

По его словам, уровень инфляции в республике в 2021 году составляет около 13%. Однако если взять в расчет только продовольственную группу товаров, то в этом случае рост цен достигнет 20%.

«Если говорить про официальную статистику, то у нас текущая инфляция находится в районе 13%, в ноябре она составила 12,1%. Однако по факту мы понимаем, что у нас продовольственная инфляция достигает 20% за счет того, что у нас услуги сейчас в меньшей степени стали использоваться, непродовольственные товары тоже не сильно в спросе», — заявил представитель Центробанка.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году рост цен в Дагестане оказался самым высоким среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Минэкономразвития республики прогнозировало, что уровень инфляции в регионе в 2021 году составит около 4,6%.