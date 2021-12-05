Число телефонных мошенничеств в Дагестане за год выросло в 2,5 раза

Махачкала, 5 декабря. Почти в 2,5 раза увеличилось число случаев телефонного и интернет-мошенничества в Дагестане за последний год. Треть выявленных в 2021 году преступлений такого характера совершались из мест лишения свободы, свидетельствуют данные республиканской прокуратуры.

«Увеличилось число жертв преступных посягательств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с предыдущим годом количество таких преступлений выросло более чем в два раза — если в 2020 году было зарегистрировано около 400 преступлений, то в этом году их число уже перевалило за тысячу», — рассказал прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Дагестана Казим Халитов.

Он уточнил, что действиями мошенников в 2021 году гражданам причинен ущерб на сумму свыше 50 миллионов рублей. Причем это только зарегистрированные преступления, если человек потерял менее двух тысяч рублей, то он, как правило, не обращается за помощью к правоохранителям, пояснил прокурор.

По словам Халитова, около половины всех таких преступлений, совершенных в текущем году, удалось раскрыть. При этом более 300 мошенников было выявлено на территории дагестанских тюрем и колоний.

«Более 40% этих преступлений раскрыто, люди привлечены к ответственности и понесли заслуженное наказание. Достаточно большое количество преступлений совершалось лицами, которые находятся в местах лишения свободы — в 2021 году было зарегистрировано более 300 случаев, когда места расположения телефонов преступников находились на объектах уголовно-исправительной системы республики. В связи с этим полностью перекрыты сигналы работы мобильных систем на таких объектах», — сказал представитель прокуратуры.

Ранее ФАН сообщал, что в течение одного месяца в Дагестане были выявлены случаи использования квадрокоптеров и арбалетов для передачи запрещенных предметов заключенным колоний и следственных изоляторов. В частности на территории исправительной колонии №2 в разное время были обнаружены квадрокопетр и семь стрел от арбалета с мобильными телефонами.