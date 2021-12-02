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Историк Абдулмажидов назвал беспочвенными заявления Грузии о нападениях Дагестана на Кахетию
Общество
Историк Абдулмажидов назвал беспочвенными заявления Грузии о нападениях Дагестана на Кахетию
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Махачкала, 2 декабря. Грузинская сторона сегодня беспочвенно обвиняет Дагестан в набегах, которые совершали дагестанские народы 300 лет назад. Это был нормальный исторический процесс, считает руководитель института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Рамазан Абдулмажидов.

По его словам, речь идет о событиях начала XVIII века, когда дагестанцы начали своеобразную экспансию в направлении Кахетии (современная Грузия) и Ширвана (современный Азербайджан). Тогда эти области входили в зону влияния Персидской империи.

Абдулмажидов уверен, что обвинять сегодня какой-либо народ в военных действиях 300-летней давности не совсем правильно. Так развивается история: в отдельные периоды какие-то народности вели войны против своих соседей, позднее акторы могли поменяться местами.

«Тогда персам был нанесен ряд чувствительных поражений. Нас сегодня часто обвиняют, в частности наши грузинские соседи, в том, что мы там столетиями на них нападали. Почему-то они не хотят это воспринимать в рамках экспансии. Были периоды, когда грузины нападали на территорию современного Дагестана, а в XVIII веке пришло время, когда дагестанцы вели какую-то завоевательную политику», — сказал историк в эфире РГВК «Дагестан».

В XVIII веке народы Дагестана противостояли 100-тысячной армии персидского правителя Надир-шаха. В результате в 1741 году объединенным силам дагестанцев удалось разбить войско иранского полководца в тяжелом пятидневном сражении. Эта победа положена в основу современного праздника — Дня народного единства Дагестана, который ежегодно празднуется в республике 15 сентября.

Ранее ФАН сообщал, что ряд происшествий с участием дагестанцев получил большой резонанс. Эксперты высказали свое мнение относительно всплеска числа соответствующих негативных инфоповодов.

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