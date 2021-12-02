СПЧ не выявил случаев пыток в тюрьмах Дагестана за последние 10 лет

Махачкала, 2 декабря. За последние десять лет в Дагестане не выявлено ни одного случая применения пыток в отношении заключенных, заявил эксперт совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Гасан Айгунов. При этом сигналы из других регионов поступали, но на них никто не обратил серьезного внимания.

«Я могу сказать, что за десять лет у нас не было ни одного случая пыток, подобных описанным в Саратовской области. Даже близко не было. Случались какие-то внутренние конфликты, ссоры, ругань, но это мелочи», — сказал правозащитник в эфире ГТРК «Дагестан».

Айгунов подчеркнул, что случаи пыток заключенных встречаются в любой стране, и Россия в этом отношении не исключение. По его словам, о подобных фактах в Саратове и в других регионах сообщалось еще несколько лет назад, однако каких-то действенных мер тогда принято не было.

«Пытки есть во всех странах, это не новость. В местах лишения свободы применение силы всегда есть. Красноярск, Саратов, Камчатка давно говорили об издевательствах и пытках, унижающих человеческое достоинство. Ряд вопросов поднимался еще в 2014 году, но все пустили на самотек», — отметил Айгунов.

По его мнению, такая ситуация в стране сложилась из-за ненадлежащего прокурорского надзора и общественного контроля. Также вызывает вопросы кадровый состав учреждений пенитенциарной системы.

«Главная причина — отсутствие надлежащего прокурорского надзора, ведомственного контроля, постоянного общественного контроля. Там должны работать воспитатели, психологи, которые прошли школу общения с такими людьми, которые знают характер заключенных», — заявил эксперт СПЧ.

Ранее ФАН сообщал, что Айгунов назвал изолятор временного содержания в дагестанском селе Кумух лучшим на юге России. Он отметил, что это учреждение соответствуют европейским нормам пенитенциарной системы.