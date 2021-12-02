Власти Дагестана связали падение рождаемости в регионе с закрытием банкетных залов

Махачкала, 2 декабря. Падение рождаемости в Дагестане связано с запретом на работу банкетных залов и малым числом граждан детородного возраста. Такого мнения придерживается начальник управления ЗАГС минюста республики Муминат Джабраилова.

По ее словам, с января по сентябрь 2021 года в Дагестане было зарегистрировано появление на свет более 32,7 тысячи детей, что на две тысячи меньше, чем годом ранее. Это может быть связано, в том числе, с закрытием в регионе банкетных залов и, соответственно, переносом свадебных торжеств на более поздние сроки.

«За девять месяцев нами зарегистрировано 32 743 записи акта о рождении, за то же время предыдущего года — 34 924 записи. Из-за распространения коронавирусной инфекции в целом по стране и в нашей республике были приняты ограничительные меры, в том числе на проведение торжественных регистраций и свадеб, были закрыты банкетные залы. Многие регистрации нами были перенесены на более поздние сроки. Возможно, и это явилось основной причиной таких показателей», — заявила Джабраилова в эфире РГВК «Дагестан».

Другой причиной, повлиявшей на рождаемость в республике, она назвала небольшое количество тех, кто сейчас вступил в детородный возраст. Чем меньше таких людей, тем меньше рождается детей, объяснила представитель минюста.

«Сегодня в детородный возраст вошли мужчины и женщины, которые были рождены в 2000-е годы. Тогда в целом по стране родилось рекордно низкое число детей. Их меньше, поэтому и рождений стало меньше», — сказала она.

В начале текущего года в минздраве Дагестана заявляли, что распространение коронавируса не сказалось на уровне рождаемости в регионе. По данным ведомства, в 2020 году в республике на свет появились 46 149 детей, что на 635 больше, чем годом ранее. Более того, Дагестан вошел в четверку российских регионов по уровню рождаемости.

Ранее ФАН сообщал, что за год смертность в Дагестане снизилась на 1,3%. С января по сентябрь 2021 года в республике умерло на 191 человека меньше, чем за тот же период 2020 года.