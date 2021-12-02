В ФОМС Дагестана заявили о давлении на пациентов, пожаловавшихся на больницы

Махачкала, 2 декабря. Пациенты, пожаловавшиеся на медицинскую организацию в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования в Дагестане (ТФОМС), часто отказываются от своих претензий. В фонде считают, что граждане отзывают свои заявления под давлением.

«Человек пишет заявление, но через определенное время (мы, конечно, догадываемся, почему) пациент его отзывает. Кто-то признается, что это происходит под давлением, кто-то не признается, но если мы действительно хотим улучшить медицинское обслуживание в республике, то нужно действовать по закону», — рассказала начальник управления организации обязательного мед страхования ТФОМС РД Раисат Патахова в эфире ГТРК «Дагестан».

По ее словам, с января по октябрь 2021 года в единый контакт-центр фонда поступило более 46 тысяч обращений от пациентов. В основном люди жалуются на качество оказываемой медицинской помощи, организацию работы медорганизаций и лекарственное обеспечение.

Патахова подчеркнула, что число обращений ежегодно растет. Жалобы на то, что в больницах пациентов заставляют приобретать лекарства, положенные бесплатно, точно так же поступают страховщикам, но позднее отзываются гражданами.

«Этим они связывают нас по рукам и ногам, мы не можем сделать все, что можем и должны по закону — обеспечить возмещение средств и применить определенные санкции за нарушение прав к медицинской организации», — объяснила представитель ТФОМС.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана сократили финансовое обеспечение стимулирующих выплат медработникам, задействованным в проведении вакцинации от коронавируса. Вместо запланированных ранее на эти цели более чем 200 миллионов рублей правительство региона направит менее 85 миллионов рублей.