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Глава минмолодежи Дагестана Саидов рассказал, как избежал смерти на перекрестке в Махачкале
Происшествия
Глава минмолодежи Дагестана Саидов рассказал, как избежал смерти на перекрестке в Махачкале
Невские Новости  / 

Махачкала, 1 декабря. Министр по делам молодежи Дагестана Камил Саидов рассказал, как однажды с другом избежал смерти, переходя дорогу в столице республики. По словам чиновника, им тогда повезло.

Инцидент произошел до того, как Саидов стал министром, возле центральной мечети в Махачкале на пересечении проспекта Шамиля и улицы Абубакарова. Саидов утверждает, что переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но вдруг на дороге появился автомобиль, двигавшийся на высокой скорости. Он по касательной задел другую машину и чуть было не сбил будущего министра и его товарища. Молодым людям повезло, что автомобиль врезался в столб.

«Мы с другом возвращались с тренировок, переходили дорогу. Машина ехала со свадьбы и летела прямо на нас, а мы, почему-то, убегали от нее, вместо того, чтобы отбежать в сторону. От смерти нас спас фонарный столб. К счастью, тогда обошлось без жертв. Теперь на этом перекрестке я и сейчас смотрю по сторонам, когда перехожу его на зеленый», — рассказал Саидов в эфире РГВК «Дагестан».

Ранее ФАН сообщал, что празднование свадьбы в Дагестане привело к аварии на трассе, связывающей города Махачкала и Хасавюрт. Одна из машин кортежа протаранила ограждение, травмы получили четыре человека.

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Все новости / Происшествия / Глава минмолодежи Дагестана Саидов рассказал, как избежал смерти на перекрестке в Махачкале
россия дтп дагестан министр перекресток
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