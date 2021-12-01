Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 18:19
18:19
Видео
В Москве простились с певцом Александром Градским
18:17
Армия
Столтенберг: НАТО не может гарантировать Украине защиту в случае угрозы
18:16
Армия
Блогер Шарий пригрозил Украине ядерной зимой после бомбежки российских АЭС
18:12
Общество
Более одного миллиона кубометров снега выпало за два дня в Петербурге
18:07
Политика
Нуланд пообещала Москве «небывалые» санкции в случае «дестабилизации» на Украине
18:06
Политика
Военкор Коц оценил последнее китайское предупреждение РФ Украине и трусливый ответ НАТО
18:04
Политика
Киевский институт социологии: 58% украинцев не хотят переизбрания Зеленского на второй срок
18:03
Экономика
Мишустин поручил Минэкономразвития начать в 2022 году льготное кредитования IT-стартапов
18:03
Общество
Рекордная скорость ветра зафиксирована во Владивостоке
18:02
Общество
Александр Градский на церемонии прощания лежал в гробу в очках
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Перевозчики в Махачкале стремятся довести тариф на проезд до 40 рублей
Экономика
Перевозчики в Махачкале стремятся довести тариф на проезд до 40 рублей
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 1 декабря. Приемлемым для крупных компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в столице Дагестана, является тариф более 40 рублей — в 1,5 раза выше действующего. Так считает глава республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев.

«У крупных перевозчиков своя стратегическая задача — довести тариф до приемлемого для себя уровня. Этот уровень на сегодня — выше 40 рублей. Только после его достижения эти компании, может быть, начнут закупать новые автобусы в больших объемах», — выразил свое мнение Бабаев в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что необходимо учитывать интересы, как пассажиров, так и перевозчиков. Для достижения баланса в этой сфере нужно расширить участие мелких предпринимателей, работающих напрямую с администрацией Махачкалы.

«Нам необходимо внедрять систему, когда простой предприниматель становится контрагентом для города, без посредника. В настоящее время есть предприниматели, которые готовы работать напрямую с мэрией, но они привязаны к посредникам, которым платят определенные суммы за каждый день выхода на маршрут, и я сомневаюсь, что в таких условиях у них есть ресурсы заработать себе на достойную жизнь. Задачи крупных перевозчиков и индивидуальных предпринимателей надо совместить, для этого нужна политическая воля органов власти», — сказал руководитель регионального антимонопольного органа.

В настоящее время стоимость проезда на маршрутных такси в черте Махачкалы составляет 27 рублей. Последнее подорожание тарифа произошло в середине октября — сразу на четыре рубля.

Ранее ФАН сообщал, что Бабаев обратил внимание на недобросовестное проведение конкурсов в Махачкале по отбору перевозчиков. Он заявил, что компании, осуществляющие сегодня перевозки пассажиров, выиграли соответствующие конкурсы несколько лет назад с нарушениями закона.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Перевозчики в Махачкале стремятся довести тариф на проезд до 40 рублей
россия дагестан махачкала стоимость проезда маршрутное такси
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать