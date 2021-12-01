Перевозчики в Махачкале стремятся довести тариф на проезд до 40 рублей

Махачкала, 1 декабря. Приемлемым для крупных компаний, осуществляющих перевозки пассажиров в столице Дагестана, является тариф более 40 рублей — в 1,5 раза выше действующего. Так считает глава республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев.

«У крупных перевозчиков своя стратегическая задача — довести тариф до приемлемого для себя уровня. Этот уровень на сегодня — выше 40 рублей. Только после его достижения эти компании, может быть, начнут закупать новые автобусы в больших объемах», — выразил свое мнение Бабаев в эфире РГВК «Дагестан».

Он отметил, что необходимо учитывать интересы, как пассажиров, так и перевозчиков. Для достижения баланса в этой сфере нужно расширить участие мелких предпринимателей, работающих напрямую с администрацией Махачкалы.

«Нам необходимо внедрять систему, когда простой предприниматель становится контрагентом для города, без посредника. В настоящее время есть предприниматели, которые готовы работать напрямую с мэрией, но они привязаны к посредникам, которым платят определенные суммы за каждый день выхода на маршрут, и я сомневаюсь, что в таких условиях у них есть ресурсы заработать себе на достойную жизнь. Задачи крупных перевозчиков и индивидуальных предпринимателей надо совместить, для этого нужна политическая воля органов власти», — сказал руководитель регионального антимонопольного органа.

В настоящее время стоимость проезда на маршрутных такси в черте Махачкалы составляет 27 рублей. Последнее подорожание тарифа произошло в середине октября — сразу на четыре рубля.

Ранее ФАН сообщал, что Бабаев обратил внимание на недобросовестное проведение конкурсов в Махачкале по отбору перевозчиков. Он заявил, что компании, осуществляющие сегодня перевозки пассажиров, выиграли соответствующие конкурсы несколько лет назад с нарушениями закона.