Власти Дагестана сократили финансирование доплат врачам, участвующим в вакцинации

Махачкала, 1 декабря. Власти Дагестана сократили финансовое обеспечение стимулирующих выплат медработникам, задействованным в проведении вакцинации от коронавируса на территории республики. Соответствующее распоряжение правительства региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменение в распоряжение от 3 ноября, которым предусматривалось выделение из резервного фонда правительства Дагестана на эти цели более 200 миллионов рублей. Новый документ предполагает сокращение этой цифры почти в 2,5 раза — до 84,7 миллиона рублей.

«Выделить министерству здравоохранения Дагестана из резервного фонда правительства республики 204 721,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты», — говорится в распоряжении, подписанном в начале ноября.

«Внести изменение, заменив цифры 204 721,5 на цифры 84 721,5», — отмечается в новом документе.

Ранее ФАН сообщал, что после вмешательства прокуратуры Дагестана в 2020 году до медиков, работавших с COVID-больными пациентами, было доведено более 23 миллионов рублей стимулирующих выплат. Всего тогда были восстановлены трудовые права свыше тысячи работников.