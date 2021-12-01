Коронавирус выявлен у четырех тысяч детей в Дагестане

За время пандемии коронавирусной инфекции ею в Дагестане заразились более четырех тысяч детей. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей минздрава республики Лалы Улухановой, инфицирование происходит даже в утробе матери.

«Уже два года весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, и я хочу озвучить то количество заболевших, которое на сегодня имеется в Дагестане — это 4 023 ребенка. В начале эпидемии дети не болели, посмотрите, как резко изменилась ситуация», — сказала специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Улуханова отметила, что речь идет о детях в возрасте до 18 лет. COVID-19 у них сопровождается в основном сухим кашлем, рвотой, жидким стулом, покраснением полости рта в области зева.

«Возраст сам разный, бывает, что мать передает инфекцию внутриутробно. У нас заболевали дети от момента рождения, от семи дней и вплоть до перехода во взрослую поликлинику», — уточнила врач.

Ранее ФАН сообщал, что 12 сентября в Дагестане от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. При этом среднесуточная смертность от COVID-19 в республике на той неделе составляла 15 человек.