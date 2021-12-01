Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 15:13
15:10
Общество
Депутат Хинштейн обратился в прокуратуру из-за небывалой гололедицы в Самаре
15:10
Политика
Представитель МИД Китая Вэньбинь: «Саммит за демократию» наносит ущерб единству стран
15:09
Общество
Власти Норвегии открыли границу для туристов из России
15:08
Общество
Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
15:06
Весь мир
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Саудовской Аравии
15:03
Общество
Автор бестселлера «Милые кости» извинилась перед отсидевшим 16 лет за ее «изнасилование»
15:01
Общество
Эфир: НАТО угрожает России войной – как ответит Москва на антироссийскую политику Запада
15:00
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после смертельного ДТП с участием автобуса под Елабугой
15:00
Общество
Жительница Петербурга рассказала, как «устроены» зимние условия для беременных и молодых мам
14:59
Армия
Зеленский анонсировал строительство завода по производству военных дронов на Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Коронавирус выявлен у четырех тысяч детей в Дагестане
Общество
Коронавирус выявлен у четырех тысяч детей в Дагестане
pixabay.com  / 

За время пандемии коронавирусной инфекции ею в Дагестане заразились более четырех тысяч детей. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням у детей минздрава республики Лалы Улухановой, инфицирование происходит даже в утробе матери.

«Уже два года весь мир борется с новой коронавирусной инфекцией, и я хочу озвучить то количество заболевших, которое на сегодня имеется в Дагестане — это 4 023 ребенка. В начале эпидемии дети не болели, посмотрите, как резко изменилась ситуация», — сказала специалист в эфире РГВК «Дагестан».

Улуханова отметила, что речь идет о детях в возрасте до 18 лет. COVID-19 у них сопровождается в основном сухим кашлем, рвотой, жидким стулом, покраснением полости рта в области зева.

«Возраст сам разный, бывает, что мать передает инфекцию внутриутробно. У нас заболевали дети от момента рождения, от семи дней и вплоть до перехода во взрослую поликлинику», — уточнила врач.

Ранее ФАН сообщал, что 12 сентября в Дагестане от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. При этом среднесуточная смертность от COVID-19 в республике на той неделе составляла 15 человек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Коронавирус выявлен у четырех тысяч детей в Дагестане
дети россия дагестан коронавирус covid-19
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать