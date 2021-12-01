Изолятор в дагестанском Кумухе назвали лучшим на юге России

Махачкала, 1 декабря. Лучший изолятор временного содержания (ИВС) Юга России находится в дагестанском селе Кумух, считает эксперт совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Гасан Айгунов. Он заявил, что это и ряд других учреждений в республике соответствуют европейским нормам пенитенциарной системы.

Айгунов напомнил, что вместе с коллегами занимается вопросами защиты прав заключенных более десяти лет. За это время условия в учреждениях принудительного содержания в регионе значительно улучшились.

«С 2010 года, когда мы начали работать, произошли существенные изменения в лучшую сторону. Это касается условий содержания, бытового обеспечения, медицинского обслуживания. Мы точно можем это сказать сегодня», — отметил эксперт.

Он рассказал о новых изоляторах, построенных в разных городах и районах Дагестана. Все они отвечают европейским нормам, а ИВС в селе Кумух Лакского района и вовсе можно назвать лучшим в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.

«Например, в Кумухе, Кизляре, Рутуле построили изоляторы, отвечающие всем нормам европейской пенитенциарной системы. Я даже думаю, что учреждение в Кумухе является самым лучшим в СКФО и ЮФО», — заявил Айгунов.

Ранее ФАН сообщал, что бизнесмен и бывший начальник центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Дагестану попали под подозрение в хищении 25 миллионов рублей, выделенных на питание заключенных. В их отношении было возбуждено уголовное дело.