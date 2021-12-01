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Глава Дагестана Меликов передал свою резиденцию одаренным детям
Общество
Глава Дагестана Меликов передал свою резиденцию одаренным детям
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 1 декабря. Глава Дагестана Сергей Меликов передал свою резиденцию на горе Тарки-Тау для организации в ней центра для одаренных детей. Об этом ФАН сообщили в региональном минобрнауки.

«Глава республики принял решение передать создаваемому центру выявления и поддержки одаренных детей резиденцию в Тарки-Тау. Распоряжение о передаче подписано», — отметили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что центр заработает в сентябре будущего года и получит название «Альтаир». Он будет функционировать по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи, получит учебный корпус и общежитие на 240 мест. Отбор учащихся будет проводиться во всех муниципалитетах Дагестана.

«Занятия будут проходить бесплатно по трем направлениям: науке, искусству и спорту», — добавили в министерстве.

Гора Тарки-Тау находится в пригороде Махачкалы. Площадь находящейся на ней резиденции главы Дагестана составляет около 14 гектаров.

Ранее ФАН сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов планирует построить на берегу Каспийского моря реабилитационный центр для детей, страдающих аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Также он приобрел и передал для таких детей десять колясок.

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россия дагестан одаренные дети резиденция главы тарки-тау
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