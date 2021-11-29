Осенняя агрессия: ФАН изучил причины всплеска негативных инфоповодов, связанных с Дагестаном

С начала октября за сравнительно небольшой период времени на федеральном уровне получили огласку сразу несколько преступлений, связанных с Дагестаном и дагестанцами. Временной промежуток в полтора месяца уместил в себя избиение троими жителями этой северокавказской республики мужчины из Воронежа в московском метро, убийство школьником своего одноклассника в Махачкале, автомобильный наезд на полицейского в Каспийске с участием двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова и убийство имама мечети в селе Аметеркмахи. ФАН попытался разобраться в причинах всплеска числа негативных инфоповодов, связанных с Дагестаном, и в том, насколько они в действительности ужаснули общество.

О воспитании молодежи

Три из четырех упомянутых происшествия связаны с молодежью. В этой связи психолог Саида Шейхова напомнила, что с подрастающим поколением проблемы возникали во все времена и во всех культурах. Взрослым всегда кажется, что молодежь позволяет себе много лишнего и тянется исключительно к плохому. Однако существует непреложная истина, согласно которой все люди разные, среди них встречаются и криминальные элементы и интеллигенты, вне зависимости от национальности или вероисповедания.

«Старшее поколение всегда считает, что они в молодости были более воспитанными и приносили больше пользы обществу. Наш мозг так устроен. Среди молодых людей всегда были и есть как начитанные и трудоголики, так и безграмотные и лентяи, есть любители кошек и живодеры, есть воры и те, кто готов снять с себя и отдать последнюю рубашку. Люди всегда были, есть и будут людьми», — считает специалист.

По словам Шейховой, многое в этом вопросе упирается в воспитание, которое дается детям их родителями. Не менее важную роль при этом играет влияние со стороны различных деструктивных сил.

«Возможно, есть упущение со стороны родителей, которые почти все время заняты на работе. А ведь дети растут и не ждут, когда их начнут воспитывать в семье. Тогда кого-то воспитывает улица, а там все немного жестче. У нас очень талантливая молодежь, но иногда мне кажется, что кто-то пытается истребить наш народ и намеренно сажает парней и девушек на наркотики и прочую гадость. В Дагестане уже более 60 центров реабилитации для наркоманов и алкоголиков, есть даже для девушек», — отметила собеседница ФАН.

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Учитель махачкалинской школы №28 Хадижат Будунова тоже считает, что современные родители в Дагестане в силу занятости на работе не успевают уделять достаточно внимания собственным детям. Вкупе с не всегда положительным влиянием интернета этот фактор иногда приводит к печальным последствиям.

«То, что происходит сейчас в Дагестане и по всей стране, берет начало с 1990-х годов. Нынешние родители — это дети перестройки, которые не получали в детстве должного воспитания и внимания. Теперь они стали родителями трех-четырех детей и находятся в постоянных поисках дохода. Поэтому их дети предоставлены самим себе и всемирной паутине — компьютерные игры и соцсети оставляют свой след. Под влиянием интернета дети со слабой психикой становятся опасными для общества, и эта проблема переросла в глобальную», — считает педагог.

Об агрессии и позитиве

Учитель махачкалинской школы Магомед Алишихов полагает, что произошедшие с участием дагестанцев в октябре и ноябре резонансные происшествия вовсе не характеризуют их как агрессивных членов общества. Он уверен, что образ той или иной национальности во многом формируют средства массовой информации, которые порой придают чересчур негативный окрас, по сути, рядовым событиям.

«Преступления происходили и в Советском Союзе, но о них тогда не писали. Я знаю, что в основном наша молодежь хорошая. Конечно, всегда есть отдельные индивиды, которые нарушают правила поведения, но интернет и СМИ часто все раздувают. Что-то плохое бывает везде, причем даже похлеще, чем упомянутые происшествия, но отдельные случаи усиленно раздуваются», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Luiz Gomes/ZUMAPRESS.com

С ним согласна учитель средней школы села Араблинское Дербентского района Нисаханум Султанахмедова. Она и вовсе предлагает усилить цензуру в СМИ.

«Раньше была цензура, не все можно было показывать по телевидению. К сожалению, сегодня об этом особо не думают. Смотря на то, что происходит за рубежом, наши дети, возможно, начинают подражать тем, кто там живет», — считает педагог.

В беседе с ФАН начальник управления по делам культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации города Каспийска Шамиль Магомедов заявил, что никакого всплеска агрессии среди дагестанцев нет. Он отметил, что избиения, убийства и другие преступления, к сожалению, происходят по всему миру ежедневно и их виновниками становятся люди самых разных национальностей.

«Ситуация с Дагестаном — это как в том белом листе бумаги, на котором поставили маленькую точку. Если спросить у людей, что они видят, то подавляющее большинство ответят, что перед ними не белый лист, а черная точка. Так же и с Дагестаном. Множество школьников в нашей стране погибает, например, от употребления наркотиков. Это, к сожалению, случается. Таких избиений, как в московском метро, каждые сутки в России происходит сотни. Подобное поведение ни один человек в нашей республике не примет и не одобрит, но эти парни в метро — не весь Дагестан», — сказал представитель мэрии.

Он подчеркнул, что та же дагестанская молодежь делает и много полезного для общества. В качестве примера он привел недавнюю победу ученика 11 класса школы №2 Каспийска Саида Азизова на международном конкурсе по искусственному интеллекту Al Journey. Он разработал приложение, которое способно распознавать и преобразовывать жесты в разговорную речь и может стать полезным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Школьник из Каспийска, 17-летний парень, с командой разработал такое приложение для глухонемых. Им уже заинтересовался “Сбер”. Ведь это позитив, но в СМИ редко говорят об этом и о дагестанцах, которые ценой собственной жизни защищают людей», — отметил Магомедов.

О национальном вопросе

По мнению олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бахтияра Ахмедова, случившееся в московском метро и другие происшествия являются трагедиями. Он также считает, что подобных инцидентов можно избежать в будущем, если уделять больше внимания своим детям. Однако спортсмен призвал не разделять россиян по национальному признаку.

mkala.ru / Официальный сайт администрации Махачкалы

«От лица всех дагестанцев, всех кавказцев хочу сказать, что мы не разделяем нашу родину на субъекты или диалекты речи. Трагедия в Москве не подчеркивает нашу великую историю, историю нашего многоязычного народа, который сплотился и защитил свою родину в годы Великой Отечественной войны», — сказал он.

В этой связи врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов в беседе с ФАН высказал мнение о том, что средства массовой информации, которые в своих материалах указывают на национальность преступника, должны нести ответственность перед законом, так как этим разжигают межнациональную рознь. Он уверен, что СМИ не должны переносить на всю народность преступление, совершенное конкретными людьми.

«Неправильно говорить, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, — это преступник, а преступник не имеет национальности», — отметил Муслимов.

Министр считает, что отдельные СМИ намеренно уточняют национальность преступника и другие подробности для создания повышенного внимания вокруг новости. При этом каждый такой материал может внести раздор среди различных народностей одной страны.

«Отдельные издания, кажется, намеренно используют в своих материалах и заголовках ярлыки и несуразицу для привлечения внимания аудитории и дешевой популярности. На мой взгляд, это намеренное разжигание межнациональной розни и нам следует подумать о том, чтобы ввести законодательную ответственность за такие действия СМИ», — сказал глава регионального министерства по национальной политике и делам религий.

К слову, парламент Чечни уже внес в Госдуму соответствующий законопроект. Он предусматривает введение запрета на распространение средствами массовой информации данных о национальности, вероисповедании и принадлежности к народам России лиц, причастных к тому или иному преступлению. Чеченские депутаты считают, что это может привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды.

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Эту инициативу поддержали также в министерстве по делам молодежи Дагестана. Заместитель главы ведомства Патимат Омарова полагает, что упоминание национальности преступника формирует у общества негативный образ по отношению ко всему этносу.

«По инциденту в московском метро в различных федеральных СМИ сразу появилось 45 упоминаний. Ведь это не был вопрос межнациональных отношений, это был бытовой конфликт, который вывели на широкий уровень. Такая ситуация формирует негативный образ молодого дагестанца как опасного пьяницы. Нам показали пьяных дагестанцев, хотя Дагестан — один из самых трезвых регионов России», — заявила Омарова.

Впрочем, не все в России разделяют подобное мнение. В частности, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева выступила против принятия документа, предложенного чеченскими депутатами. Она полагает, что эта мера обезличивает преступников, а упоминание национальности выступает в качестве некоего способа профилактики преступлений.

«Человек, который совершил преступление, совершенно точно где-то родился, он какого-то пола, у него есть возраст, есть образование. Когда мы эти данные приводим, то частично даем понять, почему было совершено то или иное преступление. Это и для раздумий, и для профилактики», — сказала общественница.

Череда печальных происшествий в октябре и ноябре, связанных с дагестанцами, вызвала широкую дискуссию и вывела на повестку вопрос о целесообразности упоминания национальности преступников. Причем сами убийства и избиения, как бы цинично это ни звучало, давно стали обыденностью. Вопрос лишь в том, уделяется ли им в отдельных случаях повышенное внимание со стороны журналистов.