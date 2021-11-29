Детский омбудсмен Дагестана предложила отделить детдомовских сирот от остальных

Махачкала, 28 ноября. Уполномоченный при главе Дагестана по правам ребенка Марина Ежова считает, что в действующее законодательство необходимо вернуть норму, согласно которой приоритет при обеспечении сирот жилплощадью отдается выпускникам детдомов. Приравнивать к ним детей-сирот, живущих с родственниками, в корне неправильно, уверена она.

По словам Ежовой, в таких казенных государственных учреждениях, как детские дома, дома ребенка и интернаты, в Дагестане содержится всего не многим более 100 детей. Однако статус детей-сирот, нуждающихся по достижении совершеннолетия в жилплощади, в республике имеют почти четыре тысячи человек. Иными словами, подавляющее большинство из них уже где-то живут.

«Сиротой может стать не обязательно малоимущий ребенок, богатый тоже может потерять родителей. У него после мамы может остаться, например, пять квартир. Или сирота, который живет у бабушки с дедушкой — да, он сирота, но он уже живет в доме, у него есть родные люди, он в принципе ни в чем не нуждается. Совсем другое дело — сирота, который вырос в детском доме. Когда он переступает порог учреждения, ему реально некуда идти», — сказала омбудсмен в эфире ГТРК «Дагестан».

Она объяснила, что во времена СССР в стране отдавался приоритет детдомовским сиротам при обеспечении жильем, однако всех детей-сирот в России приравняли в 1990-е годы.

«Тогда была мода полностью отказываться от всего советского в угоду западным партнерам и либерализации законодательства по западному образцу. Тогда посчитали, что эта норма ущемляет права других сирот, и ее нивелировали, вывели из законодательства», — напомнила Ежова.

По словам уполномоченного, живущие с родственниками сироты часто пользуются своим положением и через суд добиваются выделения им на приоритетной основе квадратных метров. Они не нарушают закон, однако это приводит к тому, что выпускники детдомов отодвигаются все дальше в очереди на получение жилья.

«Кто-то из сирот не дожидается своей очереди и обращается в суд. Суд не может не удовлетворить иск сироты о его гарантированном законодательством праве получить квартиру. Естественно, выносится решение в пользу сироты о немедленном исполнении, и он становится первым в очереди, хотя у него есть, где жить. Получается, что действительный полный сирота все дальше отодвигается и отодвигается в очереди», — заявила омбудсмен.

В середине сентября власти Дагестана отмечали, что для покупки и передачи квартир всем нуждающимся детям-сиротам в республике требуется около пяти миллиардов рублей. Ежегодно жильем обеспечивались 250-300 таких детей, а в 2021 году региональные власти намерены сделать это для 500 сирот.

Ранее ФАН сообщал, что Ежова назвала самой социально незащищенной категорией детей тех, которые воспитываются в полноценных семьях. В условиях низких зарплат, таким семьям приходится очень тяжело, считает она.