Крупную майнинг-ферму выявили силовики в горах Дагестана

Махачкала, 28 ноября. Силовики в Дагестане выявили факт незаконного потребления электроэнергии майнинг-фермой в Унцукульском районе республики. Ежемесячный ущерб от нее мог составлять примерно миллион рублей.

В филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» ФАН подтвердили факт распространения в мессенджерах и соцсетях видео, на котором показан ангар с большой установкой для майнинга криптовалюты. Там уточнили, что ролик, вероятно, снят силовиками, а компания не владеет детальной информацией о происшествии.

«Скорее всего, видео снимали силовики», — отметили в пресс-службе «Дагэнерго».

Бывший работник одной из сетевых компаний республики Гамзат Магомедов в беседе с ФАН предположил, что попавшая на видео установка для майнинга может потреблять в месяц электроэнергию примерно на миллион рублей. При этом майнер за тот же период времени может получать около пяти миллионов рублей.

«Это достаточно крупная майнинг-ферма, которая может приносить ее хозяину где-то пять миллионов рублей в месяц. Электричества она потребляет, наверное, на миллион рублей. Нужно понимать, что это все очень приблизительно, так как мощности установок бывают разные», — сказал специалист.

В середине ноября главный инженер «Дагэнерго» Магомед Ханапиев сообщал, что в 2021 году энергетики республики выявили 19 фактов незаконного потребления электричества майнинг-фермами. Действиями нарушителей, которые похитили свыше 40 миллионов киловатт-часов электроэнергии, был нанесен ущерб на сумму более 98 миллионов рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году энергетики выявили случаи майнинг-воровства на территории 11 муниципалитетов Дагестана. Всего за период 2020 года и января 2021 года в республике было зафиксировано 24 случая неучтенного потребления электроэнергии майнинг-фермами.