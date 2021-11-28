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Почти половина дагестанцев оказалась недовольна оказанием услуг для инвалидов
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Почти половина дагестанцев оказалась недовольна оказанием услуг для инвалидов
Общество
Почти половина дагестанцев оказалась недовольна оказанием услуг для инвалидов
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 28 ноября. Доступностью услуг для инвалидов в организациях социальной сферы в 2020 году остались довольны чуть более половины жителей Дагестана. Такие данные привел вице-премьер республики Мурад Казиев.

«Проведенная оценка выявила, что доступностью услуг для инвалидов довольно лишь 59,1% жителей. Ожидаемо сложился низкий показатель удовлетворенности, хотя и отмечается небольшой рост этого показателя», — сообщил он на сессии регионального парламента.

Казиев выступил от имени главы Дагестана с отчетом о независимой оценке качества услуг, предоставляемых организациями в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания. Вице-премьер отметил, что в среднем более 80% жителей республики остались довольны услугами, которые предоставлялись организациями социальной сферы в 2020 году. В частности речь идет об условиях оказания услуг, их комфортности, а также доброжелательности и вежливости работников, которой осталось удовлетворено 93% населения.

Зампред регионального правительства признал, что для инвалидов в Дагестане не создана доступная среда. Однако власти работают в этом направлении — в 2021 году на ее создание было направлено более 80 миллионов рублей.

«В Дагестане около 11% жителей являются инвалидами. В этой связи вопросу формирования для них доступной среды будет уделяться повышенное внимание. Уже в текущем году на организацию доступной среды для инвалидов в бюджете предусмотрено 82,6 миллиона рублей. За счет указанных средств завершается установка в социальных учреждениях пандусов, поручней, подъемных устройств, расширяются дверные проемы и проводятся другие мероприятия», — подчеркнул Казиев.

Ранее ФАН сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов приобрел десять колясок для детей, страдающих аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Кроме того, на средства миллиардера на берегу Каспийского моря будет построен реабилитационный центр для таких детей.

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россия дагестан инвалиды доступная среда качество услуг
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