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Минкультуры Дагестана отметило вклад Градского в рок-культуру и воспитание талантов
Шоу-бизнес
Минкультуры Дагестана отметило вклад Градского в рок-культуру и воспитание талантов
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Махачкала, 28 ноября. Министерство культуры Дагестана выразило соболезнования родным и близким певца и композитора Александра Градского, который скончался в ночь на воскресенье. В ведомстве его назвали основателем первых рок-групп в стране и отметили его активность до последних дней жизни.

В министерстве также вспомнили получившую широкую известность композицию Градского «Как молоды мы были» и его работу в телешоу «Голоc».

«Он основал одни из первых рок-групп в Советском Союзе — «Славяне» и «Скоморохи». Больше всего Александра Борисовича мы запомним как исполнителя одной из лучших песен времен СССР — «Как молоды мы были». Градский был активен до последних дней. Воспитал десятки отличных артистов в шоу «Голос»1. Вечная память большому артисту», — говорится на официальном Instagram-аккаунте минкультуры Дагестана.

Александр Градский умер в возрасте 71 года от инфаркта головного мозга. В пятницу он перенес инсульт и был доставлен в больницу в Москве из своего дома. Градский окончил Академию музыки имени Гнесиных и Московскую консерваторию. Он — заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии РФ, народный артист России и Приднестровья, работал художественным руководителем театра «Градский Холл».

Ранее ФАН сообщал, что родным известного певца и композитора не достанется его дом в Наро-Фоминском районе. Он давно принадлежит последней жене музыканта.

1 Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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россия дагестан голос рок-музыка александр градский
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