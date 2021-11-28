Минпечати Дагестана не обнаружило на Западе публикаций о неэффективности «Спутника V»

Махачкала, 28 ноября. В западной прессе нет ни одной серьезной публикации, в которой утверждается о неэффективности российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил врио министра информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев.

Он отметил, что регулярно изучает выходящие за рубежом публикации и до настоящего времени не обнаружил ни одного научного материала, ставящего под сомнение отечественную разработку. Гаджиев подчеркнул, что это доказывает эффективность «Спутника V», так как при наличии даже малейших негативных побочных эффектов именно западные СМИ начали бы проводить масштабную информационную кампанию против российского препарата.

«У меня есть возможность изучать западную прессу. Могу завить, что нет ни одного серьезного аргумента против качества нашей вакцины, нет ни одной серьезной научной публикации, в которой бы говорилось о каких-либо к ней претензиях. Весь мир стоял бы на ушах, если бы наша вакцина была плохая. Ее эффективность доказана на мировом уровне», — подчеркнул министр.

Чиновник отметил, что в Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли пока около 30% населения, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Он в очередной раз призвал жителей региона привиться и обезопасить себя и своих близких от COVID-19.

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Эффективность препарата составляет 97,6%, он одобрен в 71 стране. Итоги его клинических испытаний в России были опубликованы в феврале 2021 года в авторитетном медицинском журнале Lancet.

По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Дагестане прививки от COVID-19 получили более 660 тысяч человек. Это составляет 36,7% от общего числа жителей региона, подлежащих вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана ввели обязательную вакцинацию для определенной категории граждан. Нововведение затронуло работников сферы здравоохранения, образования, общественного питания, торговли и транспорта.