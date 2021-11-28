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Наибольшее число религиозных организаций в России приходится на Дагестан
Общество
Наибольшее число религиозных организаций в России приходится на Дагестан
Федеральное агентство новостей  /  Александр Маньков

Махачкала, 28 ноября. В Дагестане официально зарегистрировано более 800 религиозных организаций, сообщили ФАН в региональном миннаце. По этому показателю республика занимает лидирующую позицию в стране.

В ведомстве пояснили, что не все из этих организаций ведут активную деятельность. Некоторые из них закрываются, другие — открываются, поэтому это число постоянно меняется.

«Сейчас в Дагестане зарегистрировано более 800 религиозных организаций, но это количество меняется. Документы подаются в министерство юстиции, которое в определенных случаях также может принять решение о прекращении деятельности организации», — пояснили в пресс-службе миннаца.

При этом глава ведомства Энрик Муслимов уточнил, что по числу религиозных организаций Дагестан занимает первое место среди регионов России. Им принадлежит существенная доля в общем количестве некоммерческих организаций.

«У нас — 1842 организации это некоммерческий сектор, из них 844 — религиозные. По этому показателю мы лидеры среди всех зарегистрированных организаций в любом субъекте Российской Федерации», — сказал Муслимов.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане официально зарегистрировано более трех тысяч общественных организаций. Реально работающими из них в миннаце республики признавали не более 15%.

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