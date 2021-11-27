Власти Дагестана зафиксировали снижение смертности в республике

Махачкала, 27 ноября. За год смертность в Дагестане снизилась на 1,3%. С января по сентябрь 2021 года в республике умер на 191 человек меньше, чем годом ранее.

«За девять месяцев 2021 года было зарегистрировано 14 519 смертей, за тот же период 2020 года — 14 710. Показатель смертности — не критический, хотя, конечно, и одна смерть это большая трагедия», — сообщила начальник управления ЗАГС минюста Дагестана Муминат Джабраилова в эфире РГВК «Дагестан».

В феврале текущего года региональный минздрав отмечал, что до 2020 года смертность в республике стабильно снижалась в течение как минимум пяти лет. Однако распространение в прошлом году коронавирусной инфекции привело к увеличению этого показателя примерно на 30% — с 4,7 до 6,2 на тысячу населения в течение года. При этом смертность в Дагестане оставалась в 2,3 раза ниже, чем в среднем по России.

Ранее ФАН сообщал, что 12 сентября в Дагестане от коронавирусной инфекции не умерло ни одного человека. В то же время среднесуточная смертность от COVID-19 в республике на той неделе составляла 15 человек.