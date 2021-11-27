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Власти Дагестана решили отказаться от 123 долгостроев
Экономика
Власти Дагестана решили отказаться от 123 долгостроев
Пресс-служба губернатора Вологодской области  / 

Махачкала, 27 ноября. Власти Дагестана определили 123 объекта незавершенного строительства, дальнейшее возведение которых признано нецелесообразным. Семь из них уже списаны и будут снесены.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственной комиссии в правительстве республики под руководством вице-премьера региона Манвела Мажонца. Всего в Дагестане на сегодняшний день насчитывается свыше 1,6 тысячи долгостроев на общую сумму более 45 миллиардов рублей.

«В Дагестане 1604 объекта незавершенного строительства на сумму более 45,4 миллиарда рублей. В 2021 году планируется исключить из незавершенного строительства 651 объект, в том числе 123 объекта незавершенного строительства предлагаются к списанию», — отметили в пресс-службе регионального кабмина.

В отношении долгостроев правительством утвержден план, который призван решить дальнейшую судьбу каждого из них. Семь объектов из 123, которые решено снести, уже списаны.

«В соответствии с планом принимаются решения в отношении объектов незавершенного строительства: достройка, консервация, приватизация, передача хозяйствующим субъектам, либо снос и списание затрат», — сообщил Мажонц.

В июне власти Дагестана заявляли, что до конца года намерены обследовать все объекты незавершенного строительства и определить, какие из них будут продолжать возводить, а какие сносить. На проведение соответствующей экспертизы планировалось потратить 25 миллионов рублей. Тогда глава минэкономики республики Руслан Алиев отмечал, что в регионе насчитывается более 1,3 тысячи долгостроев.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов назвал земельные и инфраструктурные вопросы главными факторами, тормозящими развитие региона. По его словам, строительству социальных объектов и жилых домов в регионе препятствует наличие у отдельных лиц документов о праве собственности на земельные участки, полученных незаконным путем.

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Все новости / Экономика / Власти Дагестана решили отказаться от 123 долгостроев
россия дагестан снос дома долгострои списание затрат
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