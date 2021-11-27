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Дагестанское УФАС заявило, что компании-перевозчики в Махачкале работают незаконно
Экономика
Дагестанское УФАС заявило, что компании-перевозчики в Махачкале работают незаконно
mkala.ru  /  Официальный сайт администрации Махачкалы

Махачкала, 27 ноября. Компании, осуществляющие перевозки пассажиров на общественном транспорте в столице Дагестана, выиграли соответствующие конкурсы несколько лет назад с нарушениями закона. Городские власти намерены продлить с ними контракты, посетовал глава республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Каир Бабаев.

По его словам, договоры действующими перевозчиками мэрия Махачкалы заключила в 2016-2017 годах. Срок их действия истекает в 2021 году, однако власти решили не проводить новые конкурсы. Бабаев выразил недовольство тем, что нарушившие законодательство организации будут работать еще пять лет.

«Мы считаем, что эти перевозчики в 2016–2017 годах становились победителями с нарушениями норм антимонопольного законодательства. Получается, что те организации, которые стали победителями с нарушениями, теперь закрепляются навеки вечные. Нас это не устраивает, и мы будем продолжать настаивать на проведении новых конкурсов», — заявил глава регионального УФАС в эфире РГВК «Дагестан».

Он объяснил, что проведение новых конкурсов необходимо для обновления парка техники. По словам Бабаева, около 90% курсирующего в Махачкале общественного транспорта находится в неудовлетворительном состоянии, а для участия в конкурсе перевозчики будут вынуждены заявляться с обновленным парком автобусов.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Народного собрания Дагестана Осман Булатов предложил ввести механизм субсидирования частных перевозчиков и нуждающихся слоев населения. Это позволит не допустить повышения стоимости проезда в общественном транспорте, считает он.

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Все новости / Экономика / Дагестанское УФАС заявило, что компании-перевозчики в Махачкале работают незаконно
россия дагестан махачкала конкурс маршрутка антимонопольное законодательство перевозчики
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